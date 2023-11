W Ramallah o złym Hamasie tylko szeptem

- To nie jest wojna Izrael-Hamas, jak się ją nazywa w zachodnich mediach. To wojna Izraela przeciw Gazie. Netanjahu chce ją wyczyścić etnicznie - mówi Barguti, szef Palestyńskiej Inicjatywy Narodowej, partii trzeciej drogi, która chce rozbić duopol Fatah kontra Hamas. Jeżeli doszłoby wreszcie do wyborów - ostatnie były na terenach palestyńskich kilkanaście lat temu - to partia Bargutiego chciałaby być w koalicji. Albo z Fatahem, albo z Hamasem, albo w rządzie jedności narodowej.

- Ważny jest pluralizm, a Hamas lepiej mieć u siebie, niż poza strukturami, przeciw sobie - podkreśla Barguti, który startował w przeprowadzonych po śmierci Jasera Arafata wyborach prezydenckich w 2005 roku i zajął drugie miejsce za urzędującym do dzisiaj Mahmudem Abbasem, zdobywając jedną piątą głosów.

Rada rewolucyjna

Władze Autonomii to właściwie Fatah, największa partia w Organizacji Wyzwolenia Palestyny, założona i długo kierowana przez Arafata, który w ostatnich latach - zmarł w tajemniczych okolicznościach w 2004 roku - urzędował w centrali w Ramallah zwanej Mukatą. Teraz jest tam jego mauzoleum.

Niedaleko od Mukaty spotykam się z Mohamedem Huranim, byłym ambasadorem palestyńskim w Algierii („tam też dobrze wiedzą, co to okupacja. Pewnie niektórym może się wydawać, że okupacja francuska jest atrakcyjna, ale to też okupacja”). Należy do szerokiego przywództwa Fatahu, zwanego Radą Rewolucyjną. Rada ma 120 członków.

62-letni Hurani trzy czwarte życia jest związany z palestyńskim ruchem niepodległościowym, po raz pierwszy Izraelczycy aresztowali go, gdy był nastolatkiem, w sumie - mówi - ponad siedem lat spędził w izraelskich więzieniach.