Palestyński lekarz i polityk o Gazie: „Ciała leżą koło szpitala, psy się do nich dobierają”

Nikt nie może zabrać ciał

Medycy z zespołów Stowarzyszenia w Gazie wydzwaniali do niego od wielu godzin, błagając o pomoc w załatwieniu bolesnego problemu - alarmowali, że wokół oblężonego przez armię izraelską szpitala Szifa, największego w strefie, leżą ciała zabitych, nawet przy wejściu.

- Psy się do trupów dobierają. Nikt nie może zabrać ciał, bo jak się pojawi, to do niego będą strzelać - twierdzi Barguti.

Od rana on sam wydzwaniał w tej sprawie do Czerwonego Krzyża, ale nikt nie odpowiadał. I do „ambasad zaprzyjaźnionych krajów”, tam usłyszał, że nikt nie może nic zrobić.

Nagle podczas naszej rozmowy dzwoni telefon - od Czerwonego Krzyża. Tłumaczą się, mówi Barguti, że od trzech dni próbują się skontaktować z armią izraelską, ale odpowiedzi brak.

Izraelczycy: Szpitale są wykorzystywane przez terrorystów

Izraelczycy od początku wojny twierdzą, że szpitale są wykorzystywane przez terrorystów. W szczególności szpital Szifa, pod nim ma się znajdować centrum dowodzenia Hamasu. Obrazy umierających i cierpiących pacjentów, zwłaszcza dzieci, wywołują coraz powszechniejsze oburzenie i krytykę wobec Izraela. Izrael odpowiada, że to terroryści są temu winni, wykorzystują szpitale i pacjentów jako tarcze i przez nich cierpią cywile.