Poprowadź nas do zwycięstwa nad Hamasem, a potem odejdź

Odwracają się od niego dawni sojusznicy. Płomienny apel do premiera o to, by „najpierw poprowadził nas do zwycięstwa [nad Hamasem], a potem odszedł” ogłosił bezpłatny dziennik „Israel Hajom”, który jak przypominają złośliwi, powstał po to, by popierać Netanjahu. Założył go kilkanaście lat temu (nieżyjący już) amerykański miliarder pochodzenia żydowskiego Sheldon Adelson o mocno prawicowych poglądach, chętnie wspierający bliskich mu ideowo polityków.

„Israel Hajom” zwano nawet „bibitonem”, łącząc pseudonim Netanjahu z hebrajskim słowem oznaczającym gazetę. Drogi dziennika z premierem rozchodziły się, od kiedy się okazało, że chciał poprzez zmiany prawne uderzyć w jego rozpowszechnianie po to, by zwiększyć szanse na rynku innej prawicowej gazety w zamian za to, że będzie go chwaliła (tego dotyczy jedno ze śledztw w sprawie korupcji i nadużyć, prowadzonych przeciwko Netanjahu). Ale prawdziwe rozstanie następuje teraz.

Izraelczycy chcą mieć rząd centrowy, a nie skrajny

- Czy „Israel Hajom” spytał o zdanie małżonkę Netanjahu? Ona lubi być żoną premiera - żartuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” konserwatywny politolog prof. Efraim Inbar. On też długo wspierał Netanjahu, tłumaczył kontrowersyjne poczynania izraelskiej prawicy. Teraz, już na serio, dodaje, że „nie sądzi, by po wojnie na dłużej mógł kontynuować misję premiera, choć w Izraelu różne rzeczy się dzieją”.

- Wszyscy rozumieją, że to szefa rządu obciążają błędy militarne, wywiadowcze, w zakresie odstraszania. Że to on ponosi odpowiedzialność, za to, co się stało - podkreśla prof. Inbar.