Gen. Budanow mówił też m.in. że nie ma bezpieczeństwa europejskiego bez Ukrainy i bez jej „bohaterskiej armii, obecnie największej w Europie, zahartowanej w największej wojnie od czasów II wojny światowej”.



Ponieważ jesteśmy sąsiadami, kwestie bezpieczeństwa naszego regionu automatycznie dotyczą zarówno Polski, jak i Ukrainy. To nasza wspólna sprawa Gen. Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy proponuje też, by w relacjach polsko-ukraińskich „przestać walczyć z duchami przeszłości”. - Przeszłość jest taka, jaka jest. Trzeba ją zaakceptować, znaleźć wspólne rozwiązania lub oceny i iść do przodu. Niektóre kraje, przede wszystkim Federacja Rosyjska, nadal będą próbowały siać niezgodę między naszymi narodami, wykorzystując historyczne różnice i manipulując nimi poprzez swoje służby specjalne. Nasza historia powinna nas wzmacniać - ocenił.



Rzeź wołyńska i kwestia ekshumacji

Cieniem na relacjach polsko-ukraińskich kładzie się kwestia rzezi wołyńskiej – ludobójstwa dokonanego na przedwojennych Kresach Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów. Polska domaga się od Ukrainy zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej.



W wyniku zbrodniczych działań ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Pięć lat temu, w lipcu 2018., prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na polu zboża, oddając w ten sposób symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa w miejscu nieistniejącej już polskiej wsi Pokuta na Wołyniu. Na cmentarzu w Ołyce prezydent apelował wówczas do władz Ukrainy, by przywróciły możliwość ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został w 2016 r. przez Sejm ustanowiony 11 lipca.