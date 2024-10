Debata kandydatów na wiceprezydenta USA: Który wypadł lepiej?

Liczba elektorów wybierających prezydenta USA w listopadowych wyborach prezydenckich w poszczególnych stanach PAP

Debata odbyła się w momencie, gdy południowy wschód Ameryki walczy ze skutkami huraganu Helena, a na Bliskim Wschodzie Iran wystrzelił pociski w stronę Izraela. Pytania dotyczące tych kryzysów były jednymi z pierwszych poruszonych w debacie. Tim Walz obiecał „stabilne przywództwo pod kierunkiem Kamali Harris”. – Nie możemy mieć 80-latka, którego myśli zajmuje wielkość tłumu na jego spotkaniach i odnoszącego się do międzynarodowych kryzysów w mediach społecznościowych – powiedział demokratyczny kandydat. Natomiast J.D. Vance zapowiedział powrót do „pokoju przez siłę”, jeżeli wygra wybory. – Za prezydentury Trumpa nie było żadnych konfliktów na świecie. Atak na Izrael nastąpił za kadencji administracji Kamali Harris – przekonywał republikański kandydat.

J.D. Vance argumentował, że najlepszym sposobem zapanowania nad zmianami klimatycznymi, które nazwał „oszustwem” będzie sprowadzenie produkcji dóbr i energii z powrotem do USA

W kontekście imigracji, która jest jednym z najważniejszych tematów tegorocznych wyborców, obaj kandydaci zgodzili się co do tego, że Ameryka ma do czynienia z potężnym kryzysem na południowej granicy, ale każdy winą obarczył drugą stronę. J.D. Vance nazywał Harris „carycą granicy” i obarczył ją odpowiedzialnością za wysoką liczbę nierejestrowanych przejść na teren Stanów Zjednoczonych, która – jego zdaniem – przyczynia się do epidemii zażywania fentanylu, rosnących cen nieruchomości oraz nadwyręża stanowe i lokalne programy pomocowe. Z kolei Walz argumentował, że Trump zbudował mniej niż 2 proc. muru na granicy, który obiecał, a Meksyk nie dołożył nawet centa do tego przedsięwzięcia. Przypomniał też, że dwupartyjny kongresowy projekt ustawy, który miał usprawnić pracę służb granicznych został zaprzepaszczony przez interwencję byłego prezydenta. Odnosząc się do cen nieruchomości, przytoczył przykład ze swojego podwórka, czyli z Minnesoty, gdzie dotacje dla kupujących domy pomagają zapewnić stabilizację dla amerykańskich rodzin. – Jak masz gdzie mieszkać, to łatwiej ci znaleźć pracę, i stan ponosi mniejsze koszty – powiedział gubernator Minnesoty.

Kandydaci na wiceprezydentów USA rozmawiali m.in. o prawach kobiet

Tim Walz, w którego stanie kobiety mają najwięcej swobody w dostępie do aborcji, podczas gdy po decyzji Sądu Najwyższego w republikańskich stanach kobietom odmawia się pomocy medycznej w przypadku zagrożenia życia, gdy oznacza to przerwanie ciąży, argumentował, że „podstawowe prawa kobiet nie powinny być dyktowane przez geografię”.– To są decyzje kobiet. Ufamy kobietom, ufamy lekarzom – powiedział Walz, przytaczając głośne w USA historie kobiet walczących o życie. J.D. Vance stwierdził natomiast, że antyaborcyjna polityka Trumpa ma na celu „ułatwienie kobietom zostanie matkami”.

Katastrofalne skutki huraganu Helena, który kilka dni temu zdewastował część Ameryki, sprowadziły dyskusję o zmianach klimatycznych na tory wewnątrzkrajowe. J.D. Vance argumentował, że najlepszym sposobem zapanowania nad zmianami klimatycznymi, które nazwał „oszustwem” będzie sprowadzenie produkcji dóbr i energii z powrotem do USA, bo ten kraj ma „najczystszą gospodarkę energetyczną”. To bardzo wewnątrzkrajowe podejście do globalnego kryzysu, biorąc pod uwagę, że Trump wycofał Stany Zjednoczone z paryskiego porozumienia klimatycznego – zauważa AP News. Tim Walz skupił się na pozytywnych stronach polityki Bidena i jego inwestycjach w odnawialną energię.