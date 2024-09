Wybory prezydenckie w USA: Harris czy Trump. Jak zagłosuje amerykańska Polonia?

Aby załatać tę lukę, wraz z Instytutem Piast w Michigan od 15 lat prowadzę badania nad Polonią i jej preferencjami wyborczymi, tożsamością oraz stosunkiem do Polski. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w 2020 roku podczas wyborów prezydenckich, na próbie 1781 osób polskiego pochodzenia mieszkających w USA. Obraz, jaki wyłania się z tych badań, pokazuje, jak bardzo Polonia różni się od stereotypów.

Ilu Polaków mieszka w USA?

Zacząć warto od tego, jak duża jest Polonia w USA. Najdokładniejsze dane posiada federalne Biuro Spisu Ludności. Według tych szacunków w USA polskie korzenie ma prawie 9 milionów osób, czyli niespełna 3 proc. populacji Stanów Zjednoczonych. Warto pamiętać, że nie mówimy tu o imigrantach lub ich dzieciach. W tę liczb 9 milionów wchodzi i emigrant z Polski, i dziecko emigranta, ale również osoba, której prababcia przybyła do USA z Polski i ta osoba w jakiś sposób czuje z Polską i Polonią związek. Warto pamiętać, że ludzi urodzonych w Polsce mieszka w Stanach ok. pół miliona. Zatem trudno o tych 9 milionach mówić jako o jednej Polonii, a bardziej jako o wielu Poloniach.

Kamala Harris w debacie wspomniała o Polonii w Pensylwanii, gdzie takie korzenie ma prawie 800 tysięcy mieszkańców stanu. To jeden z najbardziej „polskich” stanów, po Nowym Jorku (stolicą jest oczywiście dzielnica Nowego Jorku – Greenpoint), Illinois (gdzie prym wiedzie Chicago i jego obrzeża) oraz Michigan. Po Pensylwanii w rankingu „polskości” jest Wisconsin i New Jersey. W każdym z tych stanów mamy jednak do czynienia z zupełnie inną społecznością polonijną. W Illinois jest najwięcej osób urodzonych w Polsce i ponad jedna piąta tamtejszej Polonii mówi w domu po polsku. W Nowym Jorku i sąsiadującym z nim New Jersey Polonia ma podobny profil. Ale już w Michigan, Pensylwanii czy Wisconsin zdecydowana większość to „polscy Amerykanie” (Polish Americans), a nie Polacy. W tamtych stanach jest mniej emigrantów i ich dzieci, a więcej ludzi, którzy mają polskie korzenie.

Czy Polacy w USA potrafią wskazać Polskę na mapie?

Często słyszy się zarzut: „co to za Polonia, skoro ci, którzy się do niej przyznają, nawet nie potrafią pokazać Polski na mapie”. Postanowiłem w swoich badaniach sprawdzić tę tezę. Zdecydowana większość badanych (92 proc.) potrafi wskazać Polskę na mapie Europy. Patrząc tylko na ludzi urodzonych w USA, ta liczba spada, ale nadal jest to olbrzymia większość (87 proc.). Prawie wszyscy uczestnicy badania (96 proc.) potrafili też wskazać na Warszawę jako stolicę Polski. Wśród Polonii urodzonej w USA jest to 93 proc. Polonia wie również, że polską walutą jest złoty (93 proc., w tym 88 proc. wśród osób urodzonych w USA). Tak więc chociaż istnieją różnice pomiędzy Polonią urodzoną w Polsce a w USA, społeczność polonijna posiada (bardzo) podstawową wiedzę o Polsce. Zatem stereotyp o Polonii niewiedzącej o Polsce zupełnie nic jest w większości mitem.

Również dane Biura Spisu Ludności obalają kilka stereotypów o Polonii. Jeśli chodzi o dochody, jej przedstawiciele są zamożniejsi niż statystyczny Amerykanin. I nie jest to jakiś nowy trend. Już w latach 60. statystyczny polonijny dom był o 12 proc. zamożniejszy od statystycznego amerykańskiego gospodarstwa domowego. Dane Biura Spisu Ludności pokazują również, że Polonia jest lepiej wykształcona od statystycznego Amerykanina. To też jest stały trend od dziesiątek lat. Amerykańskie statystyki rządowe nie mogą nam jednak nic powiedzieć o profilu politycznym Polonii. Co zatem pokazują moje badania?