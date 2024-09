On tak bardzo chce, żeby oni (Partia Demokratyczna – red.) wygrali wybory Donald Trump o Wołodymyrze Zełenskim

Czy w USA dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim?

Zełenski, który przebywa obecnie w USA, gdzie weźmie udział w 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma w przedstawić swój plan pokojowy prezydentowi USA, Joe Bidenowi, a także kandydatom na prezydenta USA – Trumpowi i Harris.



Trump w ubiegłym tygodniu mówił, że prawdopodobnie spotka się z Zełenskim, ale jak dotąd terminu ich spotkania nie podano do wiadomości publicznej, a według osób z otoczenia Trumpa, jak dotąd nie ma ustaleń co do spotkania.



Po przylocie do USA Zełenski spotkał się z demokratycznym gubernatorem Pensylwanii, Joshem Shapiro, co miało rozzłościć niektóre osoby z otoczenia Trumpa. Pensylwania to jeden z tzw. swing states, a więc stanów, w których ani Trump, ani Harris nie mogą być pewni zwycięstwa w nadchodzących wyborach prezydenckich. To właśnie siedem takich stanów może zdecydować o wyniku wyborów w USA. W Pensylwanii – jak zauważa Reuters – mieszka wiele osób o ukraińskich korzeniach.



Do ostatniej rozmowy telefonicznej między Zełenskim a Trumpem doszło w lipcu. Osobiście prezydent Ukrainy ostatni raz spotkał się z Trumpem, gdy ten był jeszcze prezydentem USA.



W jednej z tegorocznych wypowiedzi Zełenski przyznał, że nie może przewidzieć co zrobi Trump, jeśli wygra wybory prezydenckie, ale wyraził nadzieję, że po przejęciu Białego Domu przez Partię Republikańską pomoc wojskowa nadal będzie płynąć z USA na Ukrainę.