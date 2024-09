W wahających się stanach na północy kraju sytuacja już nie jest tak korzystna dla republikanów. W Wisconsin, Pensylwanii i Michigan to Harris ma przewagę 1–2 punktów procentowych. Jednak analitycy zwracają uwagę, że na znacznie większą przewagę mogła liczyć w ankietach w 2016 roku Hillary Clinton, ale w ostatecznym rachunków to Trump odniósł tu zwycięstwo. Tak się stało, ponieważ część ankietowanych wstydziła się swojego wyboru. Czy podobnie będzie i tym razem? Nie wiadomo.

W tej sytuacji nawet niewielkie odchylenia mogą zdecydować o wygranej. Dotyczy to m.in. spraw międzynarodowych. W wahających się stanach 56 proc. respondentów uważa, że gdy idzie o zakończenie wojen w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, lepiej to zrobi Trump. Tylko 44 proc. wskazuje tu na Harris.

Stąd coraz bardziej radykalna retoryka miliardera w tej sprawie. Tuż przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełeńskim, republikanin uznał, że jest on „doskonałym handlarzem” skoro „potrafi przywieźć z każdej wizyty w USA 60 mld dol.”.

Nawet jeśli Harris odniesie zwycięstwo w liczbie oddanych w całym kraju głosów, to i tak nie daje to jej jeszcze przepustki do prezydentury. A to dlatego, że w takich bardzo ludnych stanach, jak Kalifornia czy Nowy Jork, wiele głosów oddanych na demokratów „marnuje się”. Nawet bowiem przy znacznie mniejszej przewadze głosy elektorskie w tych stanach przypadłyby Harris.

Wybory w USA: Latynosi wymykają się podziałowi na elektorat Donalda Trumpa i Kamali Harris

Podział Ameryki, jaki od dłuższego już czasu się ukształtował, pozostaje dość czytelny. Bardzo wyraźną przewagę (54 do 42 proc.) Harris ma wśród kobiet, natomiast proporcje się odwracają, gdy idzie o elektorat męski. Podobnie jest przy podziale wiekowym. Podczas gdy wiceprezydent zdecydowanie (58 do 37 proc.) prowadzi wśród Amerykanów mających poniżej 30 lat, to wśród seniorów zwycięstwo stosunkiem 51 do 44 proc. należy do Trumpa.