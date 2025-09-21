Aktualizacja: 21.09.2025 07:30 Publikacja: 21.09.2025 06:37
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Spokojnie, zaczekajmy do dnia wyborów. Zobaczymy, kto w nich wystartuje.
Polskie prawo jest niedoskonałe i pozwala na rejestrowanie partii o podobnie brzmiących nazwach. Gdyby o losach naszej demokracji miało zdecydować, że zarejestrują się dwie czy trzy partie o bliźniaczo podobnych nazwach i to by miało zdecydować o składzie parlamentu, byłby to wyjątkowy absurd. W tej chwili prawo wyborcze wprost tego nie wyklucza. Wystarczy dodać przedrostek czy dodatkowe słówko i można mieć nawet dziesięć konfederacji.
Czytaj więcej
Na początku września sąd zarejestrował partię o nazwie łudząco podobnej do tej, mającej posłów w...
Pożyjemy, zobaczymy. My patrzymy z optymizmem w przyszłość, ale wiadomo, że jak ktoś chce robić zamieszanie, to czasem się uda.
Cytuje pan wypowiedzi sprzed wielu tygodni. Wczoraj Sławomir Mentzen udzielił wywiadu, w którym zaprezentował podejście dużo bardziej umiarkowane. Ataki, które przypuszcza w naszym kierunku kierownictwo PiS, są rodzajem komplementu, bo to znaczy, że oni widzą duże możliwości rozwoju politycznego przed Konfederacją. My możemy pozyskać jeszcze znacznie więcej wyborców, niż w tej chwili mamy, i zmniejszyć dystans, a nawet zmienić proporcje w polskiej polityce. To jest coś, z zaakceptowaniem czego oni mają poważny problem. Wyobrażają sobie, że Konfederacja w koalicji mogłaby być większościowym partnerem dla innych partii.
Proszę popatrzeć, co mówili dziesięć czy piętnaście lat temu komentatorzy we Francji. Czy ktoś sugerował, że Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen może być partią numer jeden? Proszę popatrzeć, co mówiono dziesięć lat temu we Włoszech. Czy ktoś sądził, że Bracia Włosi i Giorgia Meloni mogą stać na czele włoskiej polityki? Zmiany w demokracji dojrzewają w swoim spokojnym rytmie.
Foto: Paweł Krupecki
Myślę, że tak.
Pytanie o zdolność koalicyjną to pytanie o to, czy mamy szklaną kulę i jesteśmy w stanie w nią zajrzeć i zobaczyć przyszłość. Praktyka życia parlamentarnego pokazuje, że wszyscy chcą z nami rozmawiać i jeżeli trzeba rozwiązać jakiś problem w polityce parlamentarnej, to jesteśmy traktowani jako normalny partner do dyskusji. Na tej podstawie można stwierdzić, że mamy zdolność koalicyjną. Mamy szerokie pole do prowadzenia rozmów o sprawach programowych, które są ważne dla nas i dla Polski.
Czytaj więcej
– On oskarżył prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Le...
Nie będę spekulował o żadnych nazwiskach. Natomiast to, które pan wymienił, jest raczej negatywnym punktem odniesienia w naszych wypowiedziach. Sformułowaliśmy tysiące krytycznych komentarzy przez ostatnie lata na temat konkretnych decyzji rządu, na czele którego stał Mateusz Morawiecki. Wolałbym, żeby już nie był premierem.
Poczucie bezpieczeństwa Polaków powinno trochę spaść. To jest sytuacja, której jeszcze miesiąc temu nie mogliśmy sobie wyobrazić, chociaż oczywiście mieliśmy jej zwiastuny – pojedyncze drony znajdowane i wylatujące w naszą przestrzeń. Potrzebujemy urealnienia naszych wyobrażeń o zdolnościach obronnych Polski i o jej bezpieczeństwie. Mamy rozgrzebaną modernizację sił zbrojnych prowadzoną wyspowo, gdzie kluczowymi zdolnościami, sprzętem, systemami wojsko nie dysponuje. Polacy mają prawo do tej wiedzy. Mamy już wyspę nowoczesności czy dużych kompetencji w siłach zbrojnych. Politycy i generałowie lubią się tym chwalić, ale lubią też przemilczeć to wszystko, co nie działa i czego brakuje. A odpowiedzialny polityk opozycji, odpowiedzialny obywatel, odpowiedzialny dziennikarz czy ekspert musi widzieć całość, rozumieć, że wojsko czy prowadzenie operacji obronnych to jest system. To nie jest zbiór komponentów, to nie jest półka w sklepie, na której leżą doskonałe produkty, tylko to jest system oparty na bardzo zaawansowanej współpracy w bardzo trudnych warunkach, gdzie współczesne pole walki staje się polem starcia technologicznego. Musimy mieć realistyczne spojrzenie po to, żeby doskonalić nasze możliwości. I nie, żeby narzekać, demotywować, ale żeby świadomie je doskonalić. Wydajemy ponadprzeciętnie duże pieniądze, a tempo doskonalenia mamy poniżej średniej.
Z niekompetencji, błędnych decyzji, niekonsekwencji, że coś jest zapowiadane, ale później jest nierealizowane. System antydronowy jest tego doskonałym przykładem. Poprzedni rząd zakupił nieduże ilości zestawów kontenerów systemu antydronowego. Następny rząd popadł w wątpliwości trwające kolejny rok i w ramach tych wątpliwości nie robi nic – ani nie kupuje innego systemu, ani tego nie modernizuje. Nie podejmuje decyzji. To jest działanie przeciwko obronności Rzeczypospolitej.
Wydać jest najłatwiej. Obronności nie mierzy się pieniędzmi. Obronność mierzy się zdolnościami, jakie uzyskały siły zbrojne. Do takiego testu właśnie doszło. Gdyby nie sojusznicy, gdyby nie ich myśliwce, gdyby nie ich rakiety, gdyby nie samoloty radarowe, mogłoby być krucho. Nie mówię, że nie mamy zupełnie nic, bo mamy F-16, które zakupiliśmy od Szwedów. Tutaj plus dla poprzedniego rządu. Wsparcie sojuszników było kluczowe. Druga rzecz: poza tym, że zdolności są ważniejsze niż wydatki, liczy się tempo konwersji wydatków na zdolności. Nad tym nie ma żadnej refleksji w parlamencie. Proszę popatrzeć na debaty na komisji sejmowej, na debaty plenarne. Nikt się nad tym nie zastanawia.
Ludzie utożsamiają, że jak się wyda pieniądze i poszedł komunikat medialny, że coś tam zostało dostarczone, to że mamy zdolności. Tak nie jest. Jeżeli przyjechał nowy sprzęt, to potrzebne są warsztaty, potrzebni są technicy, potrzebne są części zamienne, jeżeli nie są produkowane w Polsce. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że w tej chwili żołnierze na bardzo różnym szczeblu, od najniższego do najwyższego, podnoszą, że nie mamy ciągłości zaopatrywania w części zamienne dla tego sprzętu, który posiadamy. Część tego sprzętu jest niesprawna. Nie wiemy, jak duża. Jest doktryna parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi, nad służbami specjalnymi, ale ona w praktyce nie działa, dlatego, że nie ma żadnego aktu prawnego, który by zobowiązywał Sztab Generalny MON do dostarczenia parlamentarzystom rzetelnej wiedzy. Część wiedzy powinniśmy mieć dostarczoną w trybie tajnym. Nawet nie wszystkim posłom z komisji obrony, ale nic takiego się nie dzieje. Byłem na tajnych posiedzeniach Komisji Obrony. Żadnej nadzwyczajnej wiedzy tam nikt nam nie dostarczył.
Schronów prawie nie ma, więc cała ta dyskusja o schronach jest dyskusją zastępczą. Powinniśmy wprowadzić natychmiast normę budowlaną powodującą, że w nowo powstających budynkach parkingi podziemne mogą stać się miejscami ukrycia ludności. Są takie parametry techniczne, dające gwarancję, że przy użyciu rakiet, bomb to się wszystko nie zawali. Ludzie mogą bezpiecznie zejść do garaży podziemnych. Takich przepisów wedle mojej wiedzy jeszcze nie ma. Służby mają niewystarczające kadry, żeby nas zabezpieczyć przed zagrożeniami. Polski system bezpieczeństwa w wymiarze cywilnym, czyli policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne odpowiedzialne za sytuację w państwie służby, nie był budowany i kadrowo projektowany na sytuację, że obok toczy się wojna. Mamy masowe migracje, otwieramy się na ruch bezwizowy z państwami o bardzo wysokiej przestępczości. Jeżeli chcemy utrzymać otwarte granice, jak w tej chwili, to trzeba zatrudnić dużo nowych funkcjonariuszy w wielu oddziałach.
Czytaj więcej
Państwa Europy, a zwłaszcza Polska, powinny wnikliwiej kontrolować przeszłość migrantów. Dla kraj...
Wymagają wzmocnienia placówki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej. Jeżeli chodzi o Warszawę, potrzeba więcej funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji. Straż Graniczna została w dużej mierze przesunięta na wschodnią granicę. Teraz nagle się okazuje, że mamy problem na zachodniej granicy, ale tam już nie ma posterunków ani granicznych zabudowań. Zostały w Świecku, ale w wielu miejscach, gdzie pobudowano nowe drogi, trzeba było postawić namioty. Nie wszystkie państwa tak zrobiły. Wiele państw Unii Europejskiej, które mają ruch w ramach Schengen, bez kontroli granicznej, podniosły szlabany, bo zabudowania graniczne tam ciągle stoją. Są budyneczki, do których mogą wejść funkcjonariusze i, jak trzeba, granice zamknąć, wprowadzić kontrole. Infrastruktura stoi gotowa i czeka.
Nie wiem, jakie są tego kulisy dyplomatyczne. Transport lądowy, kolejowy i polskie firmy logistyczne będą na tym tracić. Jesteśmy państwem tranzytowym. Mam nadzieję, że ta sytuacja potrwa jak najkrócej. Im bardziej zamykamy swoje granice ze Wschodem, niezależnie od toczących się wojen, napięć politycznych, tym bardziej przesuwamy zyski z logistyki do innych państw. Chcąc korzystać ze swojego położenia, powinniśmy korzystać z tej logistyki i powinniśmy też lewarować swoją pozycję polityczną w ten sposób. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie tymczasowa.
Czytaj więcej
Przewoźnicy obawiają się, że władze białoruskie zarekwirują należący do nich samochody ciężarowe...
Nie, nie jesteśmy tak bogatym państwem, żebyśmy byli w stanie jeszcze bardziej. Przeciwnie, poprzedni i obecny rząd poszły w tym trendzie zbyt daleko. Zawarte w tajemnicy przed polskim Sejmem i polskim społeczeństwem umowy, w ramach których polskie Ministerstwo Finansów spłaca jakieś odsetki za ukraińskie pożyczki czy kredyty, dla mnie są nieakceptowalne. To nie powinno nigdy mieć miejsca. Jeżeli jesteśmy tak bogatym państwem, żeby udzielać Ukrainie pożyczek, to powinien rząd ich udzielić i oczekiwać ich spłaty w przyszłości. Natomiast nie powinniśmy stosować darowizn, szczególnie że Ukraina nie uwzględnia naszych oczekiwań na poziomie politycznym w stopniu często żadnym lub po prostu w stopniu zadowalającym.
Rozgraniczyłbym analizę możliwości Ukrainy i analizę możliwości Rosji, bo to nie jest system naczyń połączonych. To nawet nie jest osłabianie Ukrainy, dlatego że nasza pomoc w relacji do całości zasobów, które w tej chwili dostaje Ukraina, nie ma strategicznego znaczenia. Gdybyśmy my w tej chwili odcięli koncesje finansowe, które poprzedni rząd zrobił, a obecny utrzymał na rzecz Ukrainy, to na poziomie strategicznym nie zrobiłoby różnicy, ale wprowadziłoby nasze relacje na nieco zdrowszy poziom. Nasze relacje powinny być bardziej transakcyjne. Elita ukraińska to są twardzi gracze, dla których takie pojęcia jak wdzięczność nie mają istotnego znaczenia. Polscy politycy mają bardzo mało doświadczenia z politykami ze Wschodu. Słabo ich znają, słabo ich rozumieją. Mieli dużo złudzeń, dużo dobrego serca. A polityka międzynarodowa to nie jest konkurs na to, kto ma dobre serce.
Krzysztof Bosak
Wicemarszałek Sejmu, szef Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Spokojnie, zaczekajmy do dnia wyborów. Zobaczymy, kto w nich wystartuje.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – oceniła minister kultury M...
Występ Marcina Bosackiego na forum RB ONZ był publiczną kompromitacją Polski – ocenił w rozmowie z Wirtualną Pol...
Szef MSZ Radosław Sikorski nie wie, że polska firma szkoli Ukraińców w zakresie zwalczania dronów i ci Ukraińcy...
– To, co zostało powiedziane, mogło bardzo zaniepokoić opinię publiczną, a przede wszystkim to jest kompletna ni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas