Czy mamy właściwe tempo konwersji pieniędzy na nowe zdolności?

Ludzie utożsamiają, że jak się wyda pieniądze i poszedł komunikat medialny, że coś tam zostało dostarczone, to że mamy zdolności. Tak nie jest. Jeżeli przyjechał nowy sprzęt, to potrzebne są warsztaty, potrzebni są technicy, potrzebne są części zamienne, jeżeli nie są produkowane w Polsce. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że w tej chwili żołnierze na bardzo różnym szczeblu, od najniższego do najwyższego, podnoszą, że nie mamy ciągłości zaopatrywania w części zamienne dla tego sprzętu, który posiadamy. Część tego sprzętu jest niesprawna. Nie wiemy, jak duża. Jest doktryna parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi, nad służbami specjalnymi, ale ona w praktyce nie działa, dlatego, że nie ma żadnego aktu prawnego, który by zobowiązywał Sztab Generalny MON do dostarczenia parlamentarzystom rzetelnej wiedzy. Część wiedzy powinniśmy mieć dostarczoną w trybie tajnym. Nawet nie wszystkim posłom z komisji obrony, ale nic takiego się nie dzieje. Byłem na tajnych posiedzeniach Komisji Obrony. Żadnej nadzwyczajnej wiedzy tam nikt nam nie dostarczył.

Wracając do poczucia bezpieczeństwa Polaków, co ze schronami?

Schronów prawie nie ma, więc cała ta dyskusja o schronach jest dyskusją zastępczą. Powinniśmy wprowadzić natychmiast normę budowlaną powodującą, że w nowo powstających budynkach parkingi podziemne mogą stać się miejscami ukrycia ludności. Są takie parametry techniczne, dające gwarancję, że przy użyciu rakiet, bomb to się wszystko nie zawali. Ludzie mogą bezpiecznie zejść do garaży podziemnych. Takich przepisów wedle mojej wiedzy jeszcze nie ma. Służby mają niewystarczające kadry, żeby nas zabezpieczyć przed zagrożeniami. Polski system bezpieczeństwa w wymiarze cywilnym, czyli policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne odpowiedzialne za sytuację w państwie służby, nie był budowany i kadrowo projektowany na sytuację, że obok toczy się wojna. Mamy masowe migracje, otwieramy się na ruch bezwizowy z państwami o bardzo wysokiej przestępczości. Jeżeli chcemy utrzymać otwarte granice, jak w tej chwili, to trzeba zatrudnić dużo nowych funkcjonariuszy w wielu oddziałach.

A jeżeli chodzi o kierunek wschodni?

Wymagają wzmocnienia placówki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej. Jeżeli chodzi o Warszawę, potrzeba więcej funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji. Straż Graniczna została w dużej mierze przesunięta na wschodnią granicę. Teraz nagle się okazuje, że mamy problem na zachodniej granicy, ale tam już nie ma posterunków ani granicznych zabudowań. Zostały w Świecku, ale w wielu miejscach, gdzie pobudowano nowe drogi, trzeba było postawić namioty. Nie wszystkie państwa tak zrobiły. Wiele państw Unii Europejskiej, które mają ruch w ramach Schengen, bez kontroli granicznej, podniosły szlabany, bo zabudowania graniczne tam ciągle stoją. Są budyneczki, do których mogą wejść funkcjonariusze i, jak trzeba, granice zamknąć, wprowadzić kontrole. Infrastruktura stoi gotowa i czeka.

My zamknęliśmy granicę z Białorusią. Słusznie?

Nie wiem, jakie są tego kulisy dyplomatyczne. Transport lądowy, kolejowy i polskie firmy logistyczne będą na tym tracić. Jesteśmy państwem tranzytowym. Mam nadzieję, że ta sytuacja potrwa jak najkrócej. Im bardziej zamykamy swoje granice ze Wschodem, niezależnie od toczących się wojen, napięć politycznych, tym bardziej przesuwamy zyski z logistyki do innych państw. Chcąc korzystać ze swojego położenia, powinniśmy korzystać z tej logistyki i powinniśmy też lewarować swoją pozycję polityczną w ten sposób. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie tymczasowa.