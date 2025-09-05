Na marginesie awantur wokół prezydenckich wet i wokół wyprawy Karola Nawrockiego do Waszyngtonu prawicowe środowiska ekscytują się plotką. Oto Koalicja Obywatelska ma rozmawiać z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Pośrednikiem ma być Jan Krzysztof Bielecki, były premier bliski politycznie Donaldowi Tuskowi. „Wolnościowiec” Sławomir Mentzen ma być namawiany do zerwania z partnerami ze skrzydła narodowego Konfederacji, czyli z Krzysztofem Bosakiem. I kuszony posadą marszałka Sejmu w zamian za sojusz z KO. Plotka ma wzięcie w centrali Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie.