Berkshire Hathaway inwestuje w Alphabet, sprzedaje udziały w Apple

Wehikuł finansowy Berkshire Hathaway, zaskoczył rynek, ujawniając znaczącą pozycję w Alphabet, spółce-matce Google, wycenioną na 4,3 mld dol. Jednocześnie firma kontynuuje redukcję pakietu akcji w Apple. To ostatnie takie sprawozdanie, zanim Buffett zakończy swoją 60-letnią kadencję jako dyrektor generalny.

Publikacja: 15.11.2025 09:25

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w portfelu akcji Berkshire Hathaway są związane z udziałami w Apple?
  • Jakie były reakcje rynku na ujawnione przez Berkshire Hathaway transakcje i co one oznaczają dla inwestorów?
  • Jakie strategiczne kroki podejmuje Berkshire Hathaway w celu przygotowania się na przyszłość?

Według informacji Reutersa w złożonym w piątek dokumencie dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Berkshire poinformowało o posiadaniu 17,85 miliona akcji Alphabet na dzień 30 września.

W tym samym kwartale Berkshire zmniejszyło swój udział w Apple z 280 milionów do 238,2 miliona akcji. Oznacza to, że konglomerat sprzedał już blisko trzy czwarte z ponad 900 milionów akcji Apple, które kiedyś posiadał. Mimo to, akcje Apple pozostają największym pojedynczym aktywem Berkshire o wartości 60,7 miliarda dol.

Raport szczegółowo przedstawia posiadane przez Berkshire na dzień 30 września akcje notowane w USA, stanowiące lwią część portfela akcji konglomeratu.

Niespodziewana inwestycja w Alphabet

Wejście Berkshire w Alphabet budzi zdziwienie inwestorów. Znana jest bowiem nieufność Buffetta do inwestowania w akcje spółek technologicznych. Buffett często podkreślał, że Apple, jako producent iPhone'ów, jest przez niego postrzegane bardziej jako producent dóbr konsumpcyjnych, a nie jako technologiczny konglomerat.

Nie jest jasne, kto dokładnie podjął decyzje o najnowszych transakcjach – sam Buffett, jego zarządzający portfelami Todd Combs i Ted Weschler, czy też wyznaczony na przyszłego CEO Greg Abel – choć większe inwestycje tradycyjnie należą do Buffetta.

Na dorocznym spotkaniu akcjonariuszy Berkshire w 2019 r., Buffett i nieżyjący już wiceprezes Charlie Munger wyrażali żal, że nie zainwestowali w Google znacznie wcześniej. "Zepsuliśmy to" – powiedział wówczas Munger. "On mówi, że daliśmy ciała" – skomentował Buffett.

Alphabet wyróżnia się w tym roku jako jeden z największych zwycięzców na rynku – kurs akcji wzrósł już o 46 proc. Silny popyt na rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji wspiera rozwój działalności chmurowej firmy.

W reakcji na ujawnienie udziałów, akcje Alphabet wzrosły o 1,7 proc. w handlu posesyjnym. Notowania spółek często zyskują na wartości, gdy Berkshire ujawnia nowe pozycje, co na rynku jest odbierane jako "pieczęć aprobaty Buffetta".

Kontynuacja wyprzedaży

W okresie od lipca do września, Berkshire kupiło akcje za 6,4 mld dol., ale sprzedało za 12,5 mld dol. Był to dwunasty kwartał z rzędu, w którym konglomerat był sprzedawcą netto akcji, co przyczyniło się do wzrostu zasobów gotówki do rekordowych 381,7 mld dol. Szacuje się, że nawet trzy czwarte lub więcej wartości sprzedanych akcji mogły stanowić udziały w Apple.

Ponadto, Berkshire zredukowało swój pakiet akcji w Bank of America o 6 proc., kontynuując wyprzedaż zapoczątkowaną w trzecim kwartale ubiegłego r.. Bank ten pozostaje jednak trzecim co do wielkości holdingiem akcyjnym konglomeratu. Berkshire całkowicie wycofało się z akcji dewelopera DR Horton, jednocześnie zwiększając udziały w firmach takich jak ubezpieczyciel Chubb oraz sieć Domino's Pizza.

Buffett celowo zwiększał rezerwy gotówkowe, przygotowując się do przekazania wartego 1,1 biliona dol. konglomeratu Ablowi, który obejmie stery 1 stycznia. Inwestorzy i analitycy sugerują, że Berkshire z Omaha w Nebrasce zachowuje ostrożność w kwestii wycen rynkowych, czego dowodem jest brak wykupu własnych akcji od ponad roku i brak gigantycznego przejęcia od blisko dekady.

Źródło: rp.pl

Firmy Apple Berkshire Hathaway Alphabet Inc.

Według informacji Reutersa w złożonym w piątek dokumencie dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Berkshire poinformowało o posiadaniu 17,85 miliona akcji Alphabet na dzień 30 września.

W tym samym kwartale Berkshire zmniejszyło swój udział w Apple z 280 milionów do 238,2 miliona akcji. Oznacza to, że konglomerat sprzedał już blisko trzy czwarte z ponad 900 milionów akcji Apple, które kiedyś posiadał. Mimo to, akcje Apple pozostają największym pojedynczym aktywem Berkshire o wartości 60,7 miliarda dol.

