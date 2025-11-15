Niespodziewana inwestycja w Alphabet

Wejście Berkshire w Alphabet budzi zdziwienie inwestorów. Znana jest bowiem nieufność Buffetta do inwestowania w akcje spółek technologicznych. Buffett często podkreślał, że Apple, jako producent iPhone'ów, jest przez niego postrzegane bardziej jako producent dóbr konsumpcyjnych, a nie jako technologiczny konglomerat.

Nie jest jasne, kto dokładnie podjął decyzje o najnowszych transakcjach – sam Buffett, jego zarządzający portfelami Todd Combs i Ted Weschler, czy też wyznaczony na przyszłego CEO Greg Abel – choć większe inwestycje tradycyjnie należą do Buffetta.

Na dorocznym spotkaniu akcjonariuszy Berkshire w 2019 r., Buffett i nieżyjący już wiceprezes Charlie Munger wyrażali żal, że nie zainwestowali w Google znacznie wcześniej. "Zepsuliśmy to" – powiedział wówczas Munger. "On mówi, że daliśmy ciała" – skomentował Buffett.

Alphabet wyróżnia się w tym roku jako jeden z największych zwycięzców na rynku – kurs akcji wzrósł już o 46 proc. Silny popyt na rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji wspiera rozwój działalności chmurowej firmy.

W reakcji na ujawnienie udziałów, akcje Alphabet wzrosły o 1,7 proc. w handlu posesyjnym. Notowania spółek często zyskują na wartości, gdy Berkshire ujawnia nowe pozycje, co na rynku jest odbierane jako "pieczęć aprobaty Buffetta".