Obywatele wciąż bez możliwości zaskarżenia zgody na inwigilację. „To przecież najbardziej fundamentalny mechanizm, chroniący prawa obywatelskie”

Wszystko to Wojciech Klicki uważa jednak za elementy mało znaczące, bo – jak mówi – nawet jeśli sądy i sędziowie w teorii zyskają nowe uprawnienia, mogą nie mieć możliwości i determinacji, aby z nich skorzystać. – W projekcie ustawy nie wskazano okoliczności, które mieliby oni brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy kontrolę służb przerwać, lub wnikliwie się jej przyjrzeć – argumentuje.

Według eksperta Panoptykonu, nowe przepisy nie likwidują konkretnych problemów, choćby pokusy nadużywania tzw. trybu pięciodniowego, kiedy służby mogą prowadzić kontrolę bez zgody sądu. – Oczywiście, że istnieją sytuacje, kiedy po prostu nie ma czasu na nią czekać, ale chodzi o wykluczenie takich, kiedy służby korzystają z tego trybu nie dlatego, że jest ona aż tak pilna, tylko dlatego, że wiedzą, iż zgody sądu zapewne nie dostaną. Choćby w przypadku spraw objętych tajemnicą obrończą – uzasadnia.

Zwraca też uwagę, że postępowanie przed sądem, w trakcie którego decyduje on, czy należy zgodzić się na kontrolę, pozostanie jednostronne. Co to oznacza? – Obywatel, którego wniosek służb dotyczy, nie będzie miał żadnego przedstawiciela, np. rzecznika prywatności, z urzędu czuwającego nad prawem osób objętych takimi wnioskami – mówi prawnik.

Ponadto przypomina, że obywatele, wobec których prowadzona była kontrola, a wobec których nie wszczęto później żadnego postępowania karnego, wciąż pozostaną bez możliwości złożenia skargi czy zażalenia do sądu. – A to przecież najbardziej fundamentalny mechanizm, gwarantujący zarówno możliwość działania służb, jak i chroniący prawa obywatelskie – uważa ekspert.

Co z wyrokiem ws. Pietrzak, Bychawska-Siniarska i innni? Projekt ustawy o ABW nie jest odpowiedzią na wołanie ETPCz

Wojciech Klicki jest jednym z aktywistów, którzy – wraz z mec. Mikołajem Pietrzakiem – półtora roku temu wygrali przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę dotyczącą inwigilacji służb, wytoczoną polskiemu państwu. ETPCz uznał wówczas, że nasze prawo nie chroni przed nią obywateli, narażając ich tym samym na ingerencję w prywatne życie. W projekcie nowelizacji ustawy o ABW próżno jednak szukać nawiązania do przełomowego – jak określali je wówczas eksperci – orzeczenia.