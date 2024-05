Ujawnienie przez ministerstwo sprawiedliwości skali wydawanych przez sędziów zgód na inwigilację – w tym tych dotyczących Pegasusa – byłoby pierwszym krokiem do zapewnienia większej transparentności?

Oczywiście. Dane statystyczne w ogóle nie powinny zostać objęte ochroną, bo stanowią informację publiczną. Ich ujawnienie nie naraziłoby na szwank interesów służb specjalnych, wręcz przeciwnie – pokazałoby skalę zjawiska, co samo w sobie mogłoby być informacją o nadużyciach.

Jak dziś wygląda kontrola sędziów wydających zgody na inwigilację?

Wnioski wpływają od szefa służb i policji. Rozpatrywane są w kancelarii tajnej przez sędziego pełniącego dyżur. W małych pomieszczeniach, często bez okien ma on w ciągu kilku godzin rozpoznać niejednokrotnie kilkadziesiąt wniosków. Często zawierają one liczne załączniki, choć służby nie są zobowiązane do przedstawiania sędziemu wszystkich znanych im informacji. Jeśli sędzia udzieli zgody to wystarczy, że podpisze się pod stosowną decyzją i nie musi pisać uzasadnienia, a jedynym podmiotem, który mógłby złożyć na nią zażalenie – a który z oczywistych powodów tego nie zrobi – jest ten wnioskujący o zgodę. Jeśli natomiast sędzia odmówi, uzasadnienie musi napisać, a wnioskujący zażalenie może złożyć. Wtedy takie orzeczenie może zostać uchylone, a tego żaden sędzia nie chce. Dlatego uważam, że cały system nadzoru nad kontrolą operacyjną jest zbudowany tak, aby demotywować sędziów do wydawania odmów. W rzeczywistości, z uwagi na pilny charakter tych spraw, uniemożliwia on sędziom realne i głębokie zapoznanie się z argumentacją służb. O ile wyniki podsłuchów nie zostaną potem wykorzystane w trakcie postępowania karnego – a na dzisiaj jedynie kilkanaście procent rocznie zostaje w ten sposób użyte – to sam zainteresowany nigdy się o tym nie dowie. A w trakcie rozpoznania wniosku przez sędziego nie ma przy nim też żadnego rzecznika obywatela, który krytycznie spojrzałby na dokumenty. Sam sędzia nie wie też, jak od technicznej strony wygląda podsłuchiwanie: technologia, rodzaj wykorzystywanego oprogramowania. W praktyce prowadzi to do zjawiska polegającego na blankietowym wydawaniu zgód.