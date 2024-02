Prywatne nagrania

Aby nasze rozmowy nagrane zostały bez naszej wiedzy, nie musimy zostać wzięci na celownik służb. Jednak sytuacje, kiedy rozmowę rejestruje jeden z jej uczestników, nie są oczywiste. Jak zauważa radca prawny Dawid Kulpa z kancelarii Kulpa Kozak, sprawę tę rozstrzygnął już Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt: I ACa 504/11). Uznał, że jeśli osoba nagrywająca innych sama uczestniczy w rozmowie, nie można zarzucić jej działania sprzecznego z prawem; co najwyżej – z dobrymi obyczajami.

- Stąd wypływa wniosek, że na gruncie postępowania cywilnego dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z nagrań dokonanych osobiście przez osoby występujące w charakterze stron, które - będąc uczestnikami rozmowy - nie naruszają przepisów chroniących tajemnicę komunikowania (art. 49 konstytucji) – precyzuje prawnik. Zauważa, że jeśli naruszone zostaną dobra osobiste czy prawo do prywatności, to nagrywanie i tak może zostać „usprawiedliwione”, z uwagi na nasze konstytucyjne prawo do sądu. - Takie podejście wydaje się bardzo rozsądne w sprawach rozwodowych, rodzinnych czy mobbingowych – wskazuje.

Z kolei mec. Mikołaj Kozak z kancelarii Kulpa Kozak zwraca uwagę, że sytuacja wygląda inaczej na gruncie procedury karnej. - W zasadzie trudno wyobrazić sobie dopuszczenie dowodu z nagrania rozmów z obrońcą, czy nagrania z osobą, która nie może być świadkiem, bądź której przysługiwałoby prawo odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie, co do faktów objętych tą rozmową – wyjaśnia ekspert.

Adwokat przypomina, że przepisy dopuszczają tzw. bezwzględne zakazy dowodowe. W orzecznictwie wypracowanym na ich tle wskazuje się też na zakaz pozyskiwania w postępowaniu karnym informacji objętych tajemnicą obrończą. - Dopuszczenie takiego nagrania stanowiłoby zatem niedopuszczalne ominięcie bezwzględnego zakazu dowodowego – pointuje mecenas.

Sygn. sprawy Kaczmarek: 16974/14