W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ma zostać przesłuchany w charakterze świadka.
Od niemal roku sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chciała przesłuchać Ziobrę. Były minister ośmiokrotnie był wzywany na przesłuchanie i ani razu się nie pojawił. Ostatnią próbę podjęto pod koniec czerwca.
W poniedziałek o 6 rano przed domem Ziobry w Jeruzalu pojawili się policjanci. Dzwonili domofonem, ale nikt im nie odpowiedział. – Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – przekazała młodsza aspirant Aneta Placek, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Skierniewicach. Dodała, że policja w sprawie Ziobry ma dalszy plan działania, ale nie będzie zdradzać szczegółów.
We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa była niezgodna z konstytucją.
Sejm odpowiedział na rozstrzygnięcie TK uchwałą, w której stwierdzono, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu”. Od tego momentu orzeczenia TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
Ziobro w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24 poinformował, że obecnie nie ma go w Polsce i zamierza wrócić do Warszawy z Brukseli w poniedziałek rano. Jego samolot ma wylądować w Polsce około godziny 10.
– Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50. Przy okazji chciałem powiedzieć ministrowi spraw wewnętrznych (...), żeby pan Marcin Kierwiński nie wysyłał policjantów (...) (do) moich starszych teściów, czy do mojego kolegi, czy nie straszył może jeszcze mojej mamy w Krynicy kolejnymi patrolami, czy moich sąsiadów w Jeruzalu, bo mnie tam nigdzie nie będzie – mówił Ziobro cytowany przez wpolityce.pl.
– Nie jest dla chyba większości osób, które obserwują scenę polityczną, tajemnicą, że po tym, jak przechodziłem bardzo skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami właśnie w Belgii, podlegając różnym procesom rehabilitacji. Z tego powodu siłą rzeczy bardzo często jestem (w Belgii – red.) – dodał były minister sprawiedliwości.
Ziobro niepojawianie się przed komisją początkowo tłumaczył chorobą, ale od końca września ubiegłego roku powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja działa nielegalnie.
Pierwotnie sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa swoje posiedzenie miała rozpocząć o godzinie 10.30.
Po godzinie 10 samolot ze Zbigniewem Ziobrą na pokładzie wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze policji zatrzymali byłego ministra w celu doprowadzenia go na przesłuchanie.
Kilka minut po godzinie 11 policja doprowadziła Ziobrę na przesłuchanie. Komisja wznowiła obrady o godzinie 12. Ziobro złożył wniosek o wyłączenie wszystkich członków z udziału w komisji śledczej. – Uważam, że jesteście grupą osób, które działają nielegalnie – mówił poseł PiS. Wniosek został odrzucony.
– Będziemy się spotykać na sali rozpraw, ale w innych rolach. I państwo, i ja – powiedział Ziobro.
- Moja obecność tutaj jest wyrazem szacunku dla państwa i chęci przeciwdziałania propagandzie. Prawda i propaganda chodzą dwoma ścieżkami i się nie schodzą - tłumaczył Ziobro.
Samochód przewożący zatrzymanego na lotnisku Chopina Zbigniewa Ziobro wjeżdża do budynku Sejmu
Foto: PAP/Paweł Supernak
Ziobro mówił, że „20 lipca 2020 r. został zatrzymany najbliższy współpracownik Donalda Tuska – Sławomir Nowak. Został zatrzymany z podejrzeniami o korupcję, zorganizowania grupy mafijnej w skali międzynarodowej”. - Dzięki Pegasusowi mogliśmy udowodnić korupcję Sławomira Nowaka - powiedział.
- W zakupie Pegasusa miałem swój udział. I jestem z tego dumny. Do takich spraw, do wykrywania międzynarodowych szajek był on stosowany - kontynuował.
Ziobro poinformował, że systemu Pegasus użyto także w sprawie Polnordu. - Podobno ścigaliśmy niewinnego (Romana – red.) Giertycha. Wtedy też państwo używało Pegasusa. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki - mówił.
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Marcin Obara
„Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa. Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw.” - zapowiedział na X Roman Giertych.
- Polska przestała być bezbronna. Polska przestała być bezzębna wobec groźnych przestępców, wobec też takich przestępców, o których tu nie wspominałem w przykładach, ale którzy również byli przedmiotem rozpoznania dzięki Pegasusowi – mówił Ziobro.
Po 10-minutowej przerwie poseł Lewicy Tomasz Trela zapytał Ziobrę, czy kierowane przez niego ministerstwo świadomie wprowadziło w błąd Ministerstwo Finansów, by "wydano pozytywną opinię do zmiany planu finansowego, który zakładał przeznaczenie 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup Pegasusa".
- W stanowisku dla Ministerstwa Finansów była wystarczająca informacja potrzebna do podjęcia decyzji – przekazało Ziobro.
Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od od 16 listopada 2015 r. do do 20 listopada 2023 r.
Jak działa oprogramowanie Pegasus
Foto: PAP
Oprogramowanie Pegasus zakupiono ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości od izraelskiej firmy NSO. Oprogramowanie to, pozwalające na przejęcie pełnej kontroli nad zainfekowanym nim telefonem miało być wykorzystywane m.in. do inwigilowania Krzysztofa Brejzy, obecnie europosła KO, w czasie, gdy był on szefem sztabu wyborczego KO. Za pomocą Pegasusa inwigilowana miała być też prokurator Ewa Wrzosek, lider AGROUnii, a obecnie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, Roman Giertych (adwokat, dziś poseł KO) czy były wiceminister obrony, były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.
