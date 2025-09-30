We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa była niezgodna z konstytucją.

Sejm odpowiedział na rozstrzygnięcie TK uchwałą, w której stwierdzono, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu”. Od tego momentu orzeczenia TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Zbigniew Ziobro przyleci do Polski. Policja szukała go w domu

Ziobro w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24 poinformował, że obecnie nie ma go w Polsce i zamierza wrócić do Warszawy z Brukseli w poniedziałek rano. Jego samolot ma wylądować w Polsce około godziny 10.

– Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50. Przy okazji chciałem powiedzieć ministrowi spraw wewnętrznych (...), żeby pan Marcin Kierwiński nie wysyłał policjantów (...) (do) moich starszych teściów, czy do mojego kolegi, czy nie straszył może jeszcze mojej mamy w Krynicy kolejnymi patrolami, czy moich sąsiadów w Jeruzalu, bo mnie tam nigdzie nie będzie – mówił Ziobro cytowany przez wpolityce.pl.

– Nie jest dla chyba większości osób, które obserwują scenę polityczną, tajemnicą, że po tym, jak przechodziłem bardzo skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami właśnie w Belgii, podlegając różnym procesom rehabilitacji. Z tego powodu siłą rzeczy bardzo często jestem (w Belgii – red.) – dodał były minister sprawiedliwości.