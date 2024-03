Komisja śledcza została powołana do wyjaśnienia wskazanych w uchwale Sejmu okoliczności, a nie do realizacji celów politycznych ugrupowań każdego z jej członków lub każdej członkini. Brak dochowania tego założenia był już widoczny w odniesieniu do planu przesłuchań, który jak wynika z przebiegu posiedzenia, nie był uzgodniony. Poza tym komisja nie była przygotowana do przesłuchania tej osoby wezwanej - błędnie określanej jako świadek, bo przed komisją śledczą nie występuje podział na świadków i podejrzanych, ale ustawa z 1999 o sejmowej komisji śledczej stanowi o osobie wezwanej przed komisję (art. 11b, art. 11c i nast.), a odpowiednie stosowanie do tych osób kodeksu postępowania karnego w zakresie określonym w art. 11i ustawy nie oznacza przyznanie tym osobom statusu świadka. Gdyby na to zwrócono uwagę, to może wywołujące niesmak dyskusje o charakterze podmiotowym nie miałyby miejsca.

Zwolnienie z tajemnicy

Co ważne komisja nie mogła zadawać pytań dotyczących dokumentów, którymi dysponowała, jak wynika z wypowiedzi jej członków, bowiem są one nadal opatrzone klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”, wobec tego brak było możliwości skonfrontowania osoby wezwanej z treścią tych dokumentów. Komisja także wiedziała lub powinna była wiedzieć, biorąc pod uwagę należytą staranność uwzględniającą charakter pracy członków i członkiń, że osoba wezwana posiada informacje mogące mieć znaczenie dla postępowania przed komisją, które są opatrzone klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” i mogła zwrócić się do właściwego organu władzy publicznej, zgodnie z art. 11e ust. 2 ustawy o zwolnienie osoby wezwanej od obowiązku zachowania tajemnicy otrzymując takie zwolnienie na piśmie przed posiedzeniem. Informacja osoby wykonującej funkcję publiczną w mediach społecznościowych o „zezwoleniu” na mówienie prawdy, jakkolwiek ma wymiar i wydźwięk publiczny i polityczny, nie zastępuje zezwolenia w rozumieniu art. 11e ust. 2 ustawy, które powinno nastąpić oczywiście ex ante i być dokumentem wydanym na wniosek komisji (a nie osoby wezwanej). W braku zwolnienia z obowiązku dochowania tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” osoby zobowiązane do jej zachowania nie mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek.

Nie chodzi o to, czy osoba wezwana była pytana o okoliczności objęte tajemnicą, czy też nie była i co miała zrobić, gdyby została o to zapytana. Chodzi o to, aby zadbać o usunięcie wszelkich proceduralnych przeszkód do zadawania pytań koniecznych do uzyskania odpowiedzi najpełniej odzwierciedlających wiedzę osoby wezwanej w celu wyjaśnienia okoliczności stanowiących podstawę powołania komisji.

W tym kontekście już na początku posiedzenia okazało się, że przewodnicząca, wiceprzewodniczący oraz jej członkowie mają inne stanowiska co do jednego z podstawowych aspektów proceduralnych postępowania przed komisją śledczą. Świadczy o tym chaos (inaczej nie można ocenić tej sytuacji) związany ze złożeniem przyrzeczenia przez osobę wezwaną oraz ostatecznie bezradność Komisji, która dopuściła do złożenia przez osobę wezwaną przyrzeczenia niepełnej treści, tj. bez słów „niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome”. Niezależnie od tego, że brak rzeczonego zwrotu w istocie podważa sens wcześniejszej części przyrzeczenia, tj. odnoszącej się do „mówienia całej prawdy”, bo nie można powiedzieć całej prawdy ukrywając jednocześnie coś co jest osobie wiadome, to należy zwrócić uwagę, że wypowiedzenie części przyrzeczenia oznacza, że osoba wezwana nie złożyła przyrzeczenia w rozumieniu art. 11d ust. 1 i 3 ustawy o komisji śledczej. Przyrzeczeniem jest bowiem wygłoszenie całej jego treści w sposób przewidziany w ustawie.

Złożenie przyrzeczenia

Zgodnie z art. 11d ust. 1 przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić osobę wezwaną o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i odebrać od niej przyrzeczenie. Jest to koniunkcja czynności, które powinny nastąpić przed rozpoczęciem przesłuchania i jednocześnie przesłanka dopuszczalności jego przeprowadzenia. W razie bezpodstawnej odmowy złożenia przyrzeczenia przez osobę wezwaną komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej, co nastąpiło w tym przypadku.