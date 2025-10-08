Aktualizacja: 08.10.2025 10:19 Publikacja: 08.10.2025 09:36
Przewodnicząca sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus Magdalena Sroka po posiedzeniu komisji w Sejmie w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
- Dzisiaj skończyły się czasy bezkarności. Składamy zawiadomienie na Zbigniewa Ziobro, załączając dowody z dokumentów, które trafią do Prokuratury Krajowej – poinformowała przewodnicząca Magdalena Sroka. Jak wyjaśniła, komisja zebrała „jawny, jak i niejawny" materiał dowodowy, który pozwolił nam na sformułowanie zawiadomienia o przestępstwie.
– Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości ponosił pełną odpowiedzialność za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. To on był dysponentem funduszu i to on nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dbania o ten fundusz. Fundusz, który miał trafiać do ofiar przestępstw – wyjaśniła przewodnicząca komisji.
Przypomnijmy, że 29 września komisja przesłuchała byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który uważa komisję za nielegalną. Został przed nią doprowadzony po zatrzymaniu na lotnisku, wcześniej 8 razy nie stawiał się na jej wezwania. Ziobro zeznał, że to on był inicjatorem zakupu Pegasusa. Przekonywał, że system do inwigilacji służył ściganiu przestępców związanych z Donaldem Tuskiem.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 oraz z art. 265 Kodeksu karnego. Pierwszy przepis mówi o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Drugi sankcjonuje ujawnianie lub wykorzystywanie informacji niejawnych. Zdaniem komisji, zakup Pegasusa wbrew opiniom prawnym, był przyzwoleniem na to, aby w polskiej policji wykorzystywać narzędzie do przełamywania zabezpieczeń bez podstawy prawnej.
– Służby w Polsce ostrzegały przed niebezpieczeństwem związanym z możliwością wypływania danych, pozyskanych z tego narzędzia, a mimo to Zbigniew Ziobro podjął decyzję o przekazaniu środków na nabycie Pegasusa, umożliwiając w ten sposób pozyskanie materiału przez obce służby, w tym przypadku przez Izrael – wyjaśniła Magdalena Sroka.
Według posła KO Witolda Zembaczyńskiego, który zasiada w komisji, Zbigniewowi Ziobrze może grozić nawet 15 lat więzienia. W jego ocenie istnieje realne ryzyko, że Zbigniew Ziobro będzie mataczył ws. Pegasusa lub ucieknie za granicę.
