Już wcześniej pojawiła się informacja, że zachodnie wywiady alarmują, iż Rosja może przeprowadzać ataki dywersyjne i sabotażowe wymierzone w infrastrukturę państw NATO. - Zarówno z sojuszniczych, jak i naszych źródeł wynika, że w największym stopniu zagrożone takimi ingerencjami i akcjami bezpośrednimi jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, trochę Finlandia - mówił Tusk.



O tym, że za pożarami w Polsce mogą stać rosyjskie lub białoruskie służby mówił szef BBN, Jacek Siewiera. - To jest element wojny kognitywnej, to że nie wiemy czy mamy do czynienia z naturalnym biegiem spraw, czy z inspiracją służb, np. w sieciach społecznościowych, jest elementem wojny kognitywnej - mówił w rozmowie z TVN24. - Straż pożarna wykonuje rocznie pół miliona interwencji, 20 proc. z tego to pożary. 100 tys. pożarów tylko na terytorium Polski rocznie, to jest 300 dziennie. Wystarczy, ze dwa będą inspirowane, o odpowiednio dużej skali, służbami specjalnymi, a zaczniemy się rozglądać i każdy pożar będziemy postrzegać jako potencjalny element działania służb — dodał.

Pożary w Europie w ciągu ostatnich 7 dni PAP

Sondaż: 48 proc. zarabiających najwięcej uważa, że za pożarami w Polsce może stać Rosja lub Białoruś

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem — pożary w Polsce mogą być wynikiem działań prowadzonych bądź inspirowanych przez rosyjski lub białoruski wywiad?