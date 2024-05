Śledztwo po pożarze hali na Marywilskiej. Jaka wersja jest najbardziej prawdopodobna?

Z kolei funkcjonariusz policji pracujący wcześniej przy tego typu sprawach zauważa: – Tak duży obiekt użyteczności publicznej posiada cały system przeciwpożarowy, który jest sterowany elektronicznie, i powinien zadziałać, nawet jeśli pracownicy ochrony nie zareagowali. Jeżeli to było celowe podpalenie, to przekraczało możliwości zwykłego podpalacza. Podpalacz nie dał żadnych szans ochronie ani strażakom. To musiało być przemyślane, przygotowane, zaplanowane, sądzę, że bardziej zaawansowana technologia mogła tu zostać zastosowana – sugeruje nasz rozmówca.

Czy ktoś mógł wyłączyć system?- Nie znamy przyczyny tego pożaru, dopiero je ustalamy – mówi prok. Woliński, i nie chce odnosić się do słów ministra Siemoniaka o wiodącej hipotezie. Nie ujawnia, czy zabezpieczone serwery monitoringu można odczytać, czy też są uszkodzone.

Udaremnione podpalenie galerii handlowej na zlecenie

Tomasz Siemoniak, przedstawiając informację o ostatnich pożarach, wspomniał o innym przypadku – zatrzymanego w końcu stycznia przez ABW Ukraińca, który szykował podpalenie centrum handlowego we Wrocławiu. Próba ta została udaremniona. Z informacji „Rz” wynika, że Ukrainiec ten przyjechał do Polski z Niemiec i był częścią większej grupy. Pozostali nadal są ustalani. Mężczyzna planował podpalenie marketu budowlanego, który znajdował się koło stacji paliw.

– Nie mamy żadnych wątpliwości, że było to działanie na zlecenie rosyjskich służb – mówi Siemoniak, zaznaczając, że przy badaniu obecnych pożarów „ten aspekt jest przez służby specjalne wnikliwie badany” i „ten wątek w śledztwie musi być uwzględniony” – mówił minister Siemoniak. Zwłaszcza że „w układzie sojuszniczym przekazano rozmaite ostrzeżenia co do możliwości tego rodzaju sytuacji w różnych państwach NATO i UE”.

W ostatnich dniach pożarów była seria – oprócz hali w Warszawie, płonęło składowisko odpadów niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich, był pożar dziesięciu autobusów w zajezdni w Bytomiu i w szkole w Grodzisku Mazowieckim. – Trzeba wszystkie te przypadki przeanalizować. Niezbędne jest wyjaśnienie, czy te przypadki w jakikolwiek sposób się łączą – mówił szef MSWiA.