Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata”

13 listopada Szymon Hołownia zrezygnować ma z funkcji marszałka Sejmu – zapisy umowy koalicyjnej mówią bowiem, że będzie ją pełnił niebawem lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Po tych dwóch latach, po pierwsze – dziękuję wam za wszystko. Za każde spotkanie, za każde dobre, i za każde – też złe – słowo - powiedział polityk do posłów w Sejmie.

Publikacja: 07.11.2025 18:15

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

W piątek – podczas ostatniego dnia 44. posiedzenia Sejmu – Szymon Hołownia zaznaczył, że mogą być to jego ostatnie obrady, którym przewodzi, w związku z czym postanowił pożegnać się z posłami.

Szymon Hołownia do posłów: Dziękuję za każde spotkanie

– Po tych dwóch latach, po pierwsze – dziękuję wam za wszystko. Za każde spotkanie, za każde dobre, i za każde – też złe – słowo. Dziękuję wam za te dwa lata – powiedział Szymon Hołownia w Sejmie. – Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem i mówię to z całego serca do wszystkich was – zaznaczył. 

Hołownia podkreślił także, że „przeprasza za wszystko, co było nie tak”. – Za może za dużo sucharów czasami, za jakieś nieuprzejmości czy nerwy z całego serca przepraszam– stwierdził. 

Polityk zwracając się do posłów, poprosił też, by „zatrzymali ten czas w dobrej pamięci”. – I żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać– powiedział. – Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał– dodał. 

Kiedy Szymon Hołownia złoży rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu?

5 listopada Szymon Hołownia powiedział, że „wszystko wskazuje na to, że to jego ostatnia konferencja jako marszałka Sejmu”. – Stabilność funkcjonowania państwa zawsze była dla mnie absolutnie najważniejszą rzeczą, której ode mnie oczekiwano i której ja sam od siebie oczekiwałem. (...) Przekonany byłem, że w Polsce najbardziej przyda się model skandynawski sprawowania tej funkcji, czy też model brytyjski, gdzie w rozognionej izbie marszałek jest bardziej sędzią, niż jednym z napastników. (...) Nadal pozostanę przy tym zdaniu. Uważam, że dzisiaj Polsce potrzebny jest taki marszałek, ktokolwiek nim będzie, który będzie starał się raczej być sędzią, który dba o reguły gry, niż ten, kto jest tylko napastnikiem strzelającym gole jednej z drużyn – mówił Hołownia. Polityk przyznał, że sprawowanie urzędu w taki sposób wymagałoby zmiany systemu na wzór krajów, gdzie kierujący pracami Sejmu spiker „wychodzi z roli partyjnej, na jego miejsce wchodzi ktoś kolejny z izby”, a sam przewodniczący parlamentu nie może już głosować (jak w Wielkiej Brytanii).  

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP

Hołownia potwierdził podczas konferencji prasowej także, że rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu złoży 13 listopada – zgodnie z umową koalicyjną – ale do zmiany w fotelu marszałka dojdzie w czasie kolejnego posiedzenia Sejmu, które jednak – inaczej niż pierwotnie planowano – będzie trwało cztery dni. W związku z tym Hołownia ma jeszcze ustalić z Czarzastym, czy do zmiany marszałka dojdzie 19 listopada, jak wcześniej zapowiadano, czy 18 listopada, gdy zacznie się przedłużone o jeden dzień posiedzenie Sejmu. – To już jest kwestia techniczna, ona jest całkowicie w gestii marszałka Czarzastego. Jak zdecyduje, tak będzie – zaznaczył Hołownia. – Zrobię wszystko, by ta zmiana dokonała się jak najpłynniej, jak najspokojniej – powtórzył. 

Marszałek Sejmu zapowiedział też, że przekaże dziennikarzom raport ze swojej pracy w ostatnich dwóch latach, w którym opisze, co się mu w tym czasie udało, a co mu się nie udało. 

Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Sejm

