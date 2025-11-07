Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata”

W piątek – podczas ostatniego dnia 44. posiedzenia Sejmu – Szymon Hołownia zaznaczył, że mogą być to jego ostatnie obrady, którym przewodzi, w związku z czym postanowił pożegnać się z posłami.

Szymon Hołownia do posłów: Dziękuję za każde spotkanie

– Po tych dwóch latach, po pierwsze – dziękuję wam za wszystko. Za każde spotkanie, za każde dobre, i za każde – też złe – słowo. Dziękuję wam za te dwa lata – powiedział Szymon Hołownia w Sejmie. – Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem i mówię to z całego serca do wszystkich was – zaznaczył.

Hołownia podkreślił także, że „przeprasza za wszystko, co było nie tak”. – Za może za dużo sucharów czasami, za jakieś nieuprzejmości czy nerwy z całego serca przepraszam– stwierdził.

Polityk zwracając się do posłów, poprosił też, by „zatrzymali ten czas w dobrej pamięci”. – I żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać– powiedział. – Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał– dodał.