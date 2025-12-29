Wyniki najnowszego badania Hays Poland dowodzą, że 2025 r. zweryfikował nadzieje części pracowników, zwiększając jednocześnie ich niepewność. Odsetek profesjonalistów, którym trudno o jednoznaczną ocenę swoich perspektyw zawodowych w nadchodzącym roku wzrósł do 39 proc. – z 37 proc. przed rokiem i 33 proc. przed dwoma latami. Najwięcej niepewności widać u pracowników z dziedziny inżynierii (50 proc.), wśród których niewielki jest odsetek 38 proc. optymistów.

Ogólny spadek optymizmu i wzrost niepewności wynika nie tylko z niepewnych nastrojów wśród pracodawców, ale również z podkreślanej przez ekspertów Hays Poland ewolucji poszukiwanych przez firmy profili kompetencyjnych w związku z rozwojem cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Rekruterzy coraz częściej mówią o pożądanych teraz kandydatach o „hybrydowych profilach”. – Rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych ekspertów łączących bogate doświadczenie i wiedzę z zaawansowanymi kompetencjami cyfrowymi, liderskimi oraz miękkimi – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza Hays na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Sposoby na większą podwyżkę

Poprzeczka stawiana kandydatom do pracy idzie więc w górę, podczas gdy przedstawiana im oferta finansowa nie zyskuje specjalnie na atrakcyjności. Ograniczone możliwości wynegocjowania większej podwyżki w nowej pracy wpływają więc na plany zawodowe profesjonalistów, a po części także na ich ocenę aktualnego pracodawcy. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrósł (z 62 do 66 proc.) odsetek osób zadowolonych z obecnej pracy, a jednocześnie zmniejszył się udział profesjonalistów, którzy w nadchodzącym roku planują zmianę pracodawcy (z 51 proc. do 48 proc.). Do tych rozważań skłania ich najczęściej niezadowalający poziom wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju w obecnej firmie, który nierzadko wiąże się też z brakiem szans na większą podwyżkę pensji.

Wprawdzie trzy czwarte profesjonalistów zadeklarowało wzrost wynagrodzenia w 2025 r., lecz z reguły nie przekraczał on 10 proc., a w połowie przypadków był efektem praktykowanych przez część firm podwyżek inflacyjnych. Sporo, bo 39 proc. uczestników badania zwiększyło swoje wynagrodzenie dzięki zawodowym zmianom; 17 proc. awansowało lub zmieniło stanowisko w obecnej firmie, a ponad jedna piąta (22 proc.) zarabia teraz więcej dzięki zmianie pracy w 2025 r.

Co powstrzymuje przed zmianą pracy?

Stosunkowo niewielka skala podwyżek płac w mijającym roku wpływa na mniejszy niż przed rokiem odsetek profesjonalistów zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. W tym roku ich udział zmalał o 2 pkt. proc. do 39 proc. (co odpowiada grupie specjalistów, którzy zwiększyli wynagrodzenie w wyniku zawodowych zmian). Odsetek specjalistów i menedżerów deklarujących zdecydowaną satysfakcję z obecnej płacy spadł na przestrzeni roku o połowę, do 3 proc. Z kolei aż 42 proc. profesjonalistów ma poczucie, że ich płaca jest nieadekwatna do pełnionych obowiązków.