Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Polka twierdziła, że jest zaginioną Madeleine McCann. Usłyszała wyrok

Brytyjski sąd uznał, że Polka Julia W., która podawała się za Madeleine McCann, nękała rodziców zaginionej dziewczynki.

Publikacja: 07.11.2025 18:29

Madeleine McCann

Madeleine McCann

Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Dorota Gajos-Kaniewska

Sąd w Leicester potwierdził, że 24-letnia Julia W. nie ma żadnych powiązań rodzinnych z McCannami, co miały potwierdzić wyniki badań DNA. Kobieta została skazana na pół roku więzienia. To maksymalna kara za stalking, jednak Polka nie trafi już za kraty – sąd zaliczył na poczet kary czas spędzony w areszcie, a przebywała w nim od lutego 2025 r. Oznacza to, że Julia W. od razu odzyska wolność i prawdopodobnie zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

Rodzice Madeleine McCann przegrali proces o zniesławienie
Społeczeństwo
Rodzice Madeleine McCann przegrali proces o zniesławienie

Madeleine McCann to dziewczynka, która zaginęła 3 maja 2007 r., krótko przed swoimi czwartymi urodzinami, w portugalskim kurorcie Praia da Luz, kiedy jej rodzice wraz z przyjaciółmi poszli na kolację.  Od tego czasu Kate i Gerry McCann starają się odnaleźć córkę, która dziś miałaby 22 lata, lub dowiedzieć się, co się z nią stało. Sprawa zaginięcia dziewczynki od lat budzi ogromne emocje i zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. W tym czasie za Madeleine podawało się już kilka kobiet, m.in. Julia z Polski.

Polka kłamała, że jest Maddie. Ma wyrok za stalking

W wywiadach udzielanych m.in. w amerykańskich stacjach telewizyjnych, Polka przekonywała, że może być zaginioną Maddie. Twierdziła, że jej DNA jest zgodne w 69,23 proc. z próbkami zebranymi w ramach dochodzenia prowadzonego przez portugalską policję. Nalegała na wykonanie oficjalnego testu, który miałby potwierdzić jej tożsamość.

Jak ustalił sąd, Polka miała między czerwcem 2022 r. a lutym 2025 r. wysyłać państwu McCann im e-maile, SMS-y i dzwonić do nich, a także nachodzić ich w domu. Przed sądem twierdziła, że nie chciała im  wyrządzić krzywdy, a jedynie chciała sprawdzić, czy może być ich córką.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku w Portugalii.
Przestępczość
Niemcy. Podejrzany w sprawie Maddie McCann na wolności

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Prawo Karne

Sąd w Leicester potwierdził, że 24-letnia Julia W. nie ma żadnych powiązań rodzinnych z McCannami, co miały potwierdzić wyniki badań DNA. Kobieta została skazana na pół roku więzienia. To maksymalna kara za stalking, jednak Polka nie trafi już za kraty – sąd zaliczył na poczet kary czas spędzony w areszcie, a przebywała w nim od lutego 2025 r. Oznacza to, że Julia W. od razu odzyska wolność i prawdopodobnie zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.
Służby mundurowe
W 2026 roku wojsko wezwie nawet 235 tys. osób. Kto jest na liście?
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Ustawa przyjęta
Nieruchomości
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Ustawa przyjęta
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Nieruchomości
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama