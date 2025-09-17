Rzeczpospolita
Niemcy. Podejrzany w sprawie Maddie McCann na wolności

Niemiecki podejrzany w sprawie zaginięcia trzyletniej Maddie McCann w Portugalii w 2007 r. wyszedł z więzienia. Odsiadywał wyrok za przestępstwa seksualne.

Publikacja: 17.09.2025 10:57

Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku w Portugalii.

Foto: picture-alliance/dpa/Brainpix/Itspress/Pacoeden

Anna Widzyk, Deutsche Welle

Zaginięcie trzyletniej Brytyjki Maddie McCann w Portugalii od ponad 18 lat pozostaje zagadką. Teraz zaś na wolność wyszedł mężczyzna, na którym w ostatnich latach śledczy koncentrowali swoje podejrzenia. Zakład karny w Sehnde w Dolnej Saksonii opuścił w środę Christian B., skazany w 2019 roku za przestępstwa seksualne, głównie za ciężki gwałt na 72-letniej kobiecie w Portugalii w 2005 roku. W ubiegłym roku został uniewinniony przez sąd w innym procesie o gwałt w Portugalii.

Zaginięcie Madeleine McCann. Nieoczekiwany przełom w śledztwie

O zwolnieniu 48-latka z więzienia poinformował w środę agencję DPA rzecznik prasowy miejscowej policji. Przestępstwa, za które został skazany, nie miały nic wspólnego ze sprawą zaginięcia Madeleine McCann. Trzyletnia wówczas brytyjska dziewczynka zniknęła 3 maja 2007 r. z kompleksu apartamentowego w Praia da Luz w Portugalii. W czerwcu 2020 r. prokuratura w Brunszwiku w Niemczech poinformowała nieoczekiwanie, że zakłada, iż dziewczynka nie żyje oraz że ma podejrzanego w tej sprawie. Chodziło właśnie o Christiana B.

Jego obrońca odrzucał podejrzenia, twierdząc, że jest to „zmasowana kampania osądzania przedprocesowego”. Argumentował, że nie wniesiono żadnego oskarżenia w tej sprawie i obowiązuje domniemanie niewinności.

Za niemieckie śledztwo w sprawie z Portugalii odpowiedzialni są prokuratorzy z Dolnej Saksonii, ponieważ podejrzany miał ostatnie miejsce zamieszkania w Brunszwiku.

Prokuratura: Podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann jest wciąż niebezpieczny

Na początku września niemiecka prokuratura poinformowała, że Christian B. uznawany jest w dalszym ciągu za osobę niebezpieczną. – Z naszej perspektywy musimy założyć, że ponownie dopuści się przestępstwa – powiedział agencji prasowej AFP rzecznik prokuratury w Brunszwiku Christian Wolters.

Mężczyzna nie przeszedł żadnej terapii w zakładzie karnym. Prokuratura odpowiedzialna za tę sprawę potwierdziła w środę rano dziennikowi „Bild”, że Christian B. musi nosić bransoletkę z czujnikiem elektronicznym. Umożliwi to ustalenie miejsca jego pobytu.

Mężczyzna ma zostać także objęty nadzorem kuratorskim, musi oddać swój paszport i może podróżować za granicę wyłącznie za zgodą sądu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Deutsche Welle

Przestępczość Niemcy

