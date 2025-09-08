Pechier doprowadzał do zatrzymania akcji serca u pacjentów, po czym pojawiał się, by ich ratować. W 12 przypadkach zakończyło się to tragicznie. Najmłodsza ofiara lekarza miała cztery lata, najstarsza – 89. Czteroletni pacjent doznał, w wyniku działań Pechiera, dwukrotnego zatrzymania akcji serca w czasie standardowego zabiegu usunięcia migdałków.

Bezprecedensowy proces anestezjologa: Truł pacjentów, by szkodzić kolegom z pracy i samemu się wykazywać

Proces lekarza ma potrwać do grudnia. Jest wynikiem siedmioletniego śledztwa, które wstrząsnęło francuskim środowiskiem medycznym. Pechier, który utracił prawo do wykonywania zawodu lekarza, zaprzecza oskarżeniom. Jeśli zostanie uznany za winnego stawianych mu zarzutów, grozi mu nawet dożywocie.

Anestezjolog odpowiada przed sądem z wolnej stopy. Jest objęty dozorem elektronicznym.

– Czekałam na to 17 lat – mówiła przed procesem Amandine Iehlen, której 53-letni ojciec zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca w czasie operacji nerek w 2008 roku. Autopsja wykazała, że w jego przypadku doszło do przedawkowania lidokainy, środka znieczulającego lokalnie.