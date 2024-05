Po pożarze w Siemianowicach Śląskich zanieczyszczenia przedostały się do rzek

To dobry moment na kupno używanego auta. Samochody z drugiej ręki są coraz tańsze

Powody do zadowolenia mają ci, którzy planują kupić samochód na rynku wtórnym. Gdy nowe auta drożeją (choć tempo podwyżek coraz bardziej słabnie), używane staniały. Jak informuje Barometr AAA Auto oparty na analizie danych dotyczących sprzedaży aut z drugiej ręki w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w kwietniu średnia cena stopniała w porównaniu do marca o 900 zł do poziomu niespełna 32 tys. zł.