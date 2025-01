- Reasumując – jest gorzej niż proponował Jacek Ozdoba, minister w rządzie PiS w sierpniu 2021 r. – mówi nasz rozmówca, który brał udział w spotkaniu. Dodaje, że nie są znane żadne dalsze szczegóły procedowania ani kiedy dokładnie projekt trafi do konsultacji publicznych. Warto przypomnieć, że przy poprzednim projekcie, mocno krytykowanej ustawie przedstawionej właśnie przez wiceministra Jacka Ozdobę, uwag w trakcie konsultacji zgłoszono około 1200.

ROP za rok, a system kaucyjny w październiku?

System ROP jest ściśle powiązany z systemem kaucyjnym, a w zasadzie system kaucyjny jest częścią ROP, ale w Polsce to system kaucyjny udało się doprowadzić do finału wcześniej i prawdopodobnie – zgodnie z ustawą - zostanie on uruchomiony w październiku 2025 r. Piszemy „prawdopodobnie”, ponieważ niemal cały ubiegły rok resort utrzymywał, że ruszy on od stycznia 2025 r., dopiero w ostatniej chwili termin ten został odłożony na jesień.