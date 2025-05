- Program KE na ten rok koncentruje się na uproszczeniach, dzisiaj przedstawimy uproszczenia w sektorze rolnym, w najbliższych tygodniach będą propozycje dla MŚP, pod koniec roku przedłożymy uproszczenia dla sektora cyfrowego i obronności - mówił Valdis Dombrovskis, komisarz ds. gospodarki.

Reklama

W Brukseli odbyła się dziś debata o wieloletnich ramach finansowych, która obejmowała też uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agricultural Policy – CAP). Następnie trzej komisarze unijni, Raffaele Fitto, Valdis Dombrovskis oraz Christophe Hansen zaprezentowali rozwiązania dla rolników, projektowane – tym razem – po szerokich konsultacjach z interesariuszami, rolnikami i władzami lokalnymi z państw członkowskich. Ich głównym celem jest odciążenie rolników i uproszczenie ich działalności, ma to być realizacją obietnic także szefowej KE, by zwiększać unijną konkurencyjność we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie.

Prostszy WPR. „Rolnicy nie mogą być skuteczni, jeśli mają związane ręce”

- Przywracamy pragmatyzm we wspólnej polityce rolnej – mówił o pakiecie Christophe Hansen, komisarz do spraw rolnictwa i żywności, który zapowiadał prezentację tego pakietu w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Jego zdaniem, dzisiejsze wnioski pokazują potrzebę równowagi między polityką dostosowaną do realiów w terenie a potrzebą zagwarantowaniu stabilności w rolnictwie. – Wzywam współprawodawców do przyjęcia tego wniosku do końca roku, aby zmiany mogły dotrzeć do rolników już w 2026 r. - mówił Hansen.

Dziś KE zapowiedziała uproszczenie CAP, bo jak wyraził się Rafaelle Fito: - Musimy wzmocnić rolników jako przedsiębiorców i innowatorów przez zmniejszenie biurokracji i przeregulowania, oni nie mogą być skuteczni, jeśli mają związane ręce – mówił wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.