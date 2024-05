Unia Europejska zmienia zdanie. Zielony Ład w odwrocie

W tym czasie gospodarstwa do 10 hektarów nie będą już kontrolowane pod względem przestrzegania norm ekologicznych: w każdym wypadku dostaną brukselskie wsparcie. Większe gospodarstwa mogą liczyć na podobną ulgę, gdy dojdzie do „ekstremalnych zjawisk pogodowych”. Radykalnie zostały też poluzowane wymogi płodozmianu.

Stając na czele Komisji Europejskiej pięć lat temu, Ursula von der Leyen uczyniła z „Fit for 50” swój flagowy program

Stając na czele Komisji Europejskiej pięć lat temu, Ursula von der Leyen uczyniła z „Fit for 50” swój flagowy program. Zakłada on, że do 2050 roku Unia tak bardzo zredukuje emisje gazów cieplarnianych, że jej gospodarka zasadniczo stanie się z tego punktu widzenia neutralna dla środowiska. Jednak Niemka, która ubiega się o kolejną kadencję w Brukseli, ma teraz inny priorytet: powstrzymanie nadchodzącej fali skrajnej prawicy. Jeśli wierzyć sondażom, dwa kluby, które w 720-osobowym europarlamencie gromadzą ugrupowania eurosceptyczne (ECR i ID), uzyskają 156 mandatów, niewiele mniej niż 175 deputowanych, na których liczy macierzysty klub von der Leyen, Europejska Partia Ludowa.

Ale przynajmniej równie zaciekła batalia toczy się na poziomie wielu krajów członkowskich. Jednym z nich jest Francja, gdzie Zjednoczenie Narodowe może liczyć w wyborach do PE na 32 proc. głosów, dwa razy więcej niż liberalne ugrupowanie Emmanuela Macrona, Renaissance. Dlatego Pałac Elizejski staje po stronie rolników. Rzeczniczka rządu francuskiego Prisca Thevenot powiedziała w tym tygodniu, że nie ma mowy o zawarciu umowy o wolnym handlu między Unią a krajami Mercosuru (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Boliwia). Chodzi o wyjście naprzeciw innym obawom, o których wspominano na warszawskiej manifestacji: przed zalaniem europejskiej żywności przez kraje, które nie wprowadziły restrykcyjnych norm ekologicznych.

Podziały w kończącej kadencję Komisji Europejskiej

Europejskie rolnictwo jest odpowiedzialne za około 11 proc. emisji dwutlenku węgla. Jednak odwrót Brukseli od ambicji Zielonego Ładu dotyczy też innych sektorów gospodarki, w tym transportu i budownictwa. To prowadzi do fundamentalnego starcia ideowego w Unii. We wtorek 140 czołowych organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace, WWF i Oxfam, utworzyło koalicję, która ma powstrzymać zmiany klimatyczne. Jednocześnie bardzo wpływowe unijne organizacje producentów żywności, Copa Cogeca, wyraziły zadowolenie z podjętych decyzji.

Coraz żywsze są także podziały w kończącej kadencję Komisji Europejskiej.