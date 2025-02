Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Valdis Dombrovskis: Ograniczenie biurokracji pomoże zbudować zamożniejszą Europę W najbliższych tygodniach Komisja Europejska przedstawi pierwsze z długiej serii propozycji dotyczących uproszczenia regulacji – zapowiada komisarz Unii Europejskiej.

Pora zjednoczyć rynki kapitałowe i kolejowe UE

Czy Komisja Europejska i Parlament Europejski wykażą się odwagą i dawny zapał legislacyjny spożytkują teraz, np. jednocząc 27 rynków krajowych? W wielu dziedzinach, mimo trwającej od dekad budowy wspólnego rynku europejskiego, nadal trwa regulacyjne rozbicie dzielnicowe.

Mamy 27 oddzielnych rynków kapitałowych. Dlatego w poszukiwaniu pieniędzy na rozwój europejskie start-upy migrują za Atlantyk, gdzie pieniędzy jak lodu. Tak zrobił choćby szwedzki Spotify czy polski jednorożec Booksy. Unia kapitałowa potrzebna jest nam na wczoraj.

Mamy oddzielne narodowe rynki kolejowe. W efekcie nie tylko trzeba starać się o dopuszczenie taboru do ruchu na każdym z osobna, co ogranicza konkurencję i winduje koszty takich firm jak PESA. Rozbicie dzielnicowe na torach sprawia też, że nasz krajowy regulator kolejowy do niedawna dzielnie bronił krajowego potentata przewozów pasażerskich przed rywalami z Czech czy Niemiec.

Szansa na wykorzystanie potencjału 450-milionowej UE

To nie wszystko. Mamy w Unii 27 oddzielnych rynków telekomunikacyjnych, w efekcie europejskie telekomy są za małe, by naprawdę rywalizować z potęgą amerykańskich. Ale są wystarczająco pewne siebie, by drenować kieszenie konsumentów wysokimi opłatami za połączenia zagraniczne wewnątrz UE. W efekcie prosta rzecz, jak likwidacja opłat roamingowych, stała się epokowym zwycięstwem jednej z poprzednich KE.

W wielu dziedzinach można jeszcze wiele zrobić dla poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki. Dobrze, że wahadło wychylone w stronę biurokracji ruszyło w przeciwną stronę. To daje cień szansy na lepsze wykorzystanie potencjału 450-milionowej UE. W końcu jest nas więcej niż Amerykanów (340 mln), dlaczego wiecznie mamy stać w ich cieniu? Zwłaszcza teraz, gdy zafundowali sobie, nam i światu prezydenta Trumpa.