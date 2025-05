Unijni komisarze przyjechali do Polski. Padły ważne dla rolników deklaracje

Europejski Kongres Odnowy i Rozwoju Wsi, który zorganizowali wspólnie ministerstwo rolnictwa oraz samorząd województwa wielkopolskiego, ściągnął do Poznania dziesiątki polityków, samorządowców, naukowców, ale także – a może przede wszystkim - przedstawicieli środowisk rolniczych i organizacji wiejskich.

Reklama

Dialog z rolnikami

Wydarzenie trwało w sumie trzy dni – od 8 do 10 maja. Podczas każdego z nich Międzynarodowe Targi Poznańskie gościły blisko 2 tysiące osób. Był to czas dyskusji - o przyszłości rolnictwa, roli wsi oraz bezpieczeństwie żywnościowym - nie tylko w Polsce, ale w całej wspólnocie europejskiej. - Pogłębiona dyskusja o przyszłości europejskiego rolnictwa i bezpieczeństwie żywnościowym to priorytet polskiej prezydencji w Radzie UE – zaznaczał minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Jak przy tym dodawał, wszelkie decyzje dotyczące rolnictwa – powinny być zawsze dyskutowane z samymi zainteresowanymi. – Wszystkie zmiany muszą wynikać z dialogu. Podkreślaliśmy to od początku prezydencji. Ważne jest, aby nic o rolnictwie nie działo się bez udziału rolników – mówił Czesław Siekierski.

Będą uproszczenia

Drugiego dnia kongresu do Polski przyjechali unijni decydenci: Christophe Hansen, komisarz ds. rolnictwa oraz Piotr Serafin, komisarz ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej. Co warte podkreślenia, z ust polityków padły ważne deklaracje. Jak zapowiadał bowiem Piotr Serafin – już w tym tygodniu w Brukseli rozpoczną się dwie kluczowe dyskusje z punktu widzenia rolników. - Po pierwsze: uproszczenia w dostępie rolników do środków europejskich. Po drugie: będziemy dyskutowali o przyszłości europejskiego budżetu – zapowiadał komisarz.

O jakie konkretnie uproszczenia chodzi? Jak zdradzał Christophe Hansen, w dużej mierze chodzi o zmniejszenie dzisiejszej biurokracji. - Obciążenia administracyjne są jednym z głównych problemów, z powodu których rolnicy są naprawdę sfrustrowani, ponieważ czasami spędzają więcej czasu przy komputerach czy przed górami papierów, które muszą wypełnić, zamiast być na zewnątrz, na polach, czy ze swoimi zwierzętami. Dlatego w przyszłym tygodniu przedstawię pakiet uproszczeń Wspólnej Polityki Rolnej, który znacznie zmniejszy obciążenie rolników – zapowiadał unijny komisarz ds. rolnictwa.