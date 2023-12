Szymon Hołownia zdecydował, który wicemarszałek Sejmu jest najważniejszy

Zagraniczne podróże posłów, przyjmowanie delegacji zagranicznych i podejmowanie decyzji, związanych z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu i komisji – to zakres obowiązków, jaki przypadł wicemarszałkowi Piotrowi Zgorzelskiemu z PSL. W dodatku jest pierwszym spośród zastępców marszałka Sejmu. Tak wynika z postanowienia Szymona Hołowni z Polski 2050 w sprawie upoważnienia wicemarszałków Sejmu do wykonywania niektórych zadań marszałka, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Takie postanowienia marszałkowie wydają na początku każdej kadencji i pokazują one, kto tak naprawdę rządzi Sejmem. Np. w czasie rządów PiS wyraźnie było widać dysproporcję w stosunku do innych wicemarszałków w zadaniach, które przypisywano Ryszardowi Terleckiemu z PiS. Np. w 2019 roku marszałek Elżbieta Witek przyznała mu sprawy związane z podróżami zagranicznymi, przyjmowaniem delegacji, współpracą międzynarodową, paszportami dyplomatycznymi i warunkami wykonywania mandatu. Był też pierwszym zastępcą Witek, a o tym, jak szeroki był to zakres, może świadczyć fakt, że druga z wicemarszałków z PiS, Małgorzata Gosiewska, miała w zadaniach tylko realizację decyzji prezydium oraz sprawy związane z nieobecnością posłów. Skromnie obdzielono też ówczesnych wicemarszałków z opozycji. Zgorzelski zajmował się interpelacjami i zapytaniami, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy – petycjami, a Małgorzata Kidawa-Błońska z KO – Polską Grupą Unii Międzyparlamentarnej i pomocą socjalną.

– To było tak nieproporcjonalne, że w zasadzie w Sejmie liczyli się tylko Witek i Terlecki. Nie wpadło im do głowy, że są inni ludzie, którzy również mogą pracować. Nie próbowali tworzyć teamu w prezydium Sejmu, bo ich celem było trzymanie posłów za twarz – wspomina Włodzimierz Czarzasty, który również teraz jest wicemarszałkiem. Jego zdaniem, by uniknąć tamtego błędu, obecne nie dochodzi już do takich dysproporcji.

Kolejnym po Zgorzelskim wicemarszałkiem upoważnionym do zastępowania Hołowni jest właśnie Czarzasty, któremu przydzielono też sprawy związane z pomocą socjalną oraz z wnioskami o wydanie paszportu dyplomatycznego. W sejmowej hierarchii następni są wicemarszałkowie Dorota Niedziela z KO (sprawy związane z warunkami wykonywania mandatu poselskiego oraz z petycjami), Monika Wielichowska z KO (realizacja decyzji prezydium Sejmu, nadzór nad działalnością Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz organizowanie spotkań i wydarzeń dotyczących współpracy międzynarodowej) oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji (sprawy związane z interpelacjami i zapytaniami poselskimi oraz z zatrudnieniem asystentów członków komisji sejmowych).