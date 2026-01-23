Aktualizacja: 23.01.2026 09:03 Publikacja: 23.01.2026 08:34
Agenci ICE stoją obok chłopca, którego świadek zidentyfikował jako Liama Conejo Ramosa
Foto: Rachel James via Reuters
Amerykańscy urzędnicy imigracyjni zatrzymali co najmniej czworo dzieci, w tym pięciolatka, z przedmieść Minneapolis Columbia Heights - poinformowali przedstawiciele szkoły i prawnik rodziny, którzy kwestionują rządową wersję wydarzeń dotyczącą zatrzymania pięciolatka, przedstawioną przez wiceprezydenta J.D. Vance'a.
Władze szkoły wraz z prawnikiem reprezentującym rodzinę zorganizowały konferencję, by opowiedzieć o zatrzymaniu Liama. Zena Stenvik, dyrektorka Columbia Heights Public School District, poinformowała, że uzbrojeni i zamaskowani funkcjonariusze ICE zatrzymali czterech uczniów jej szkoły, w tym dwóch 17-latków i jednego 10-latka, a także pięcioletniego chłopca, Liama Conejo Ramosa.
Do zdarzenia z udziałem 5-letniego Liama doszło 20 stycznia. Według świadków, zaraz po powrocie z placówki 5-latek natknął się na scenę wyprowadzania jego ojca z domu przez zamaskowanych agentów ICE. Świadkowie opowiadali, że Liam, ubrany w niebieski kapelusz i plecak z wizerunkiem Spider-Mana, obserwował tę scenę. Następnie funkcjonariusze próbowali użyć chłopca jako „przynęty”, aby wywabić z domu jego matkę. – Matka chłopca była w domu, ale jej mąż polecił jej pozostać w środku, najprawdopodobniej po to, by uniknąć zatrzymania – relacjonowała Mary Granlund, przewodnicząca rady szkolnej Columbia Heights. Zapytana, czy chłopiec był wykorzystywany jako przynęta, Granlund odpowiedziała: „Zgadza się”.
Rachel James, członkini rady miejskiej miasta Columbia Heights, która również była świadkiem wydarzeń, zrelacjonowała, że funkcjonariusze umieścili dziecko na tylnym siedzeniu czarnego SUV-a i odjechali. – Nie mogę sobie wyobrazić, co działo się w głowie Liama, ale mogę powiedzieć, co widziałam na jego twarzy. Był zmarznięty, nie płakał, ale wyglądał na bardzo przestraszonego – powiedziała agencji Reutera.
Po zdarzeniu do Minneapolis udał się wiceprezydent USA J.D. Vance. Na konferencji powiedział, że funkcjonariusze służby imigracyjnej ścigali ojca Liama, który uciekł, nie pozostawiając funkcjonariuszom innego wyboru, jak tylko zabrać porzuconego chłopca. – Co mieli zrobić? Mieli pozwolić pięcioletniemu dziecku zamarznąć na śmierć? Mieli odstąpić od aresztowania nielegalnego imigranta? – pytał Vance.
Jak zauważyła Mary Granlund, agenci mieli do wyboru kilka innych rozwiązań. – Przedstawiciele władz szkolnych, osoba dorosła z domu rodzinnego i sąsiedzi zaproponowali, że przyjmą chłopca, ale funkcjonariusze ICE odmówili – mówiła, przypominając, że władze szkolne mają prawo przejąć opiekę nad dzieckiem pod nieobecność rodzica.
Ostatecznie, jak poinformował Marc Prokosch, reprezentujący rodzinę prawnik, pochodzący z Ekwadoru chłopiec i jego ojciec, obaj legalnie przebywający w Stanach Zjednoczonych jako osoby ubiegające się o azyl, zostali przewiezieni do ośrodka dla rodzin w Dilley w Teksasie. Prokosch dodał, że w dokumentach nie ma żadnej historii kryminalnej dotyczącej rodziny.
Zatrzymania są częścią działań prezydenta USA Donalda Trumpa mających na celu zwalczanie nielegalnej migracji, w ramach których około 3000 federalnych funkcjonariuszy organów ścigania zostało wysłanych w okolice Minneapolis. Mieszkańcy Minnesoty – twierdzi Reuters – żyją w napięciu od czasu, gdy 7 stycznia funkcjonariusz imigracyjny zastrzelił Renee Good, 37-letnią obywatelkę USA i matkę trójki dzieci.
Do kolejnego incydentu doszło w mieście Saint Paul, gdzie agenci ICE wyłamali drzwi domu 56-latka, posiadającego obywatelstwo USA, po czym – grożąc mu bronią – skuli go w kajdanki i wyciągnęli na śnieg i mróz ubranego jedynie w szorty i klapki (został też okryty kocem). Mężczyzna został zabrany do samochodu, gdzie zdjęto mu odciski palców, zrobiono zdjęcie, po czym pozwolono wrócić do domu. Twierdzi, że nie otrzymał żadnych wyjaśnień ani przeprosin od funkcjonariuszy. Zdjęcia z tego incydentu obiegły media.
Źródło: rp.pl
