Cyfryzacja bankowości to temat, który stale towarzyszy dyskusjom dotyczącym przyszłości sektora finansowego. Czy okienka bankowe odchodzą do lamusa, a Polacy są gotowi na całkowicie zdigitalizowane banki? Badania pokazują, że prawie co drugi Polak regularnie korzysta z aplikacji bankowych, co potwierdza dynamiczny rozwój usług mobilnych. Czy tradycyjna bankowość ma jeszcze przyszłość?