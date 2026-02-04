Aktualizacja: 04.02.2026 07:06 Publikacja: 04.02.2026 04:44
Zamieszanie na stacjach benzynowych, awarie systemu, niejasne komunikaty ze strony dużych firm wystawiających faktury dla mniejszych – wszystkie te związane z wdrażanym od lutego Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) niedogodności, błędy i zwykły urzędowy bałagan już skłaniają część osób do stawiania tezy, że oto mamy do czynienia z drugim Polskim Ładem. A nawet, że jest gorzej. W tych głosach słychać nieskrywaną nadzieję, że obecny rząd zapłaci za KSeF podobną cenę polityczną, jaką rząd Mateusza Morawieckiego zapłacił za zawirowania z Polskim Ładem.
Nie. KSeF to nie zamieszanie na miarę tamtej reformy. I nie, nie ma co liczyć, że społeczne – a w konsekwencji polityczne – skutki tego zamieszania będą podobne. Mimo całego bałaganu, który zdążył się pojawić w pierwszych dniach funkcjonowania KSeF, między efektami wprowadzenia Polskiego Ładu a elektronicznego fakturowania jest wiele poważnych różnic.
Pierwsza i zasadnicza polega na tym, że KSeF – w przeciwieństwie do Polskiego Ładu – nie zmienia wysokości płaconych podatków. Przynajmniej na razie. Gdy fiskus zacznie faktycznie korzystać ze zgromadzonych w systemie danych, to może się zmienić. Ale póki co, takiego wpływu nie odczujemy.
Z Polskim Ładem było zupełnie inaczej. Wtedy ówczesny premier Mateusz Morawiecki tak skutecznie obniżał Polakom podatki, że w efekcie spora część z nich musiała zapłacić więcej niż przed reformą. Rząd wykonał wtedy słynny pivot i część zabranych wcześniej pieniędzy zwrócił. W rezultacie, w roku wyborczym ponad 15 milionów podatników z 25 nie zapłaciło podatku wcale. Złe wrażenie jednak pozostało.
System Morawieckiego od początku był zaplanowany tak, aby po początkowym efekcie obniżki stopniowo zabierać podatnikom z roku na rok coraz więcej. I to właśnie od dwóch lat obserwujemy. Utrata władzy przez PiS sprawiła, że paradoksalnie głównym beneficjentem tych zmian stała się nie ekipa, która je wprowadzała, lecz obecnie rządząca koalicja.
Dużo ważniejsza jest jednak druga różnica – ta, która decyduje o tym, że obecne zamieszanie nie ma tego samego politycznego zęba, co Polski Ład Morawieckiego. Chodzi o krąg dotkniętych zmianami obywateli.
W przypadku Polskiego Ładu bałagan uderzył właściwie we wszystkich – zarówno w beneficjentów reformy, jak i w tych, którzy na niej stracili. I to budziło powszechne emocje. KSeF nie tych emocji już tak nie rozgrzewa, bo nie uderza w szeroko pojętą większość obywateli. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF i cały związany z tym chaos dotyka wyłącznie przedsiębiorców. I to raczej drobnych.
O ile więc Polski Ład w ten czy inny sposób odczuło niemal 27 milionów Polaków, o tyle problem z KSeF dotyczy najwyżej nieco ponad dwóch milionów prowadzących jednoosobowe firmy. To zupełnie inna skala – i zupełnie inny odbiór społeczny. Społeczeństwo przywykło już do traktowania drobnych przedsiębiorców jak przysłowiowego chłopca do bicia. Utrzymuje się bowiem przekonanie, że i tak są oni pod względem podatków oraz składek ubezpieczeniowych uprzywilejowani. Choć w większości przypadków to mit, jest on głęboko zakorzeniony w głowach ludzi żyjących z etatów czy emerytur.
Dlatego inaczej niż w czasach Polskiego Ładu dziś dla większości Polaków głównym tematem rozmów jest trzaskający na zewnątrz mróz – a nie jakiś tam KSeF.
