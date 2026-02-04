Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Artur Fal: Autonomia sportu czy suwerenność państwa – aktualne dylematy współzawodnictwa

Prawo wizowe i sankcyjne nie służy uczciwej rywalizacji zawodniczej ani grze fair play, lecz stoi na straży prerogatyw suwerennego państwa i porządku publicznego, które są ważniejsze niż regulacje sportowe.

Publikacja: 04.02.2026 05:20

Prawo wizowe i sankcyjne nie służy uczciwej rywalizacji zawodniczej ani grze fair play.

Prawo wizowe i sankcyjne nie służy uczciwej rywalizacji zawodniczej ani grze fair play.

Foto: Adobe Stock

Artur Fal

Niedawna sprawa rosyjskiej siatkarki, która nie mogła przyjechać do Polski, by wystąpić w meczu Ligi Mistrzyń, pokazuje, jak silnie współczesne współzawodnictwo zależy od decyzji administracyjnych państw, oraz unaocznia napięcie między autonomią sportu a suwerennością poszczególnych krajów w zakresie kontroli granic i polityki wizowej. Choć rozgrywki międzynarodowe opierają się na zasadzie równego dostępu do rywalizacji, o faktycznej możliwości udziału w zawodach decydują dziś nie tylko regulacje organizacji sportowych, lecz również przepisy prawa migracyjnego oraz względy bezpieczeństwa. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie rosyjskich i białoruskich sportowców.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
W świecie mediów społecznościowych system ochrony dzieci praktycznie nie działa
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Mali pracownicy w sieci – czyli o zagrożeniach sharentingu
Dla niemałej części rodziców sharenting to sposób zarabiania.
Rzecz o prawie
Iwona Gęsicka: Sharenting a praca dzieci
Jeśli nie ma bezpośredniego dowodu winy, prokuratorzy pozostają praktycznie bezkarni.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Prokuratorzy ponad prawem
Skracanie drogi do sądu, który wymaga najwyższych kompetencji i dojrzałości, nie jest reformą.
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Eksperyment na wymiarze sprawiedliwości. Student asystentem sędziego
Jarosław Gwizdak: Mam wrażenie, że kiedyś – mimo wszystko – funkcjonowały pewne instytucje, na przyk
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: O pożytkach z przeprowadzki
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama