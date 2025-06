Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował 27 maja sprawę z pozwu Karola Nawrockiego przeciwko Ringier Axel Springer Polska, wydawcy Onetu o ochronę dóbr osobistych, lecz nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

Reklama

Karol Nawrocki skorzystał z art. 212 kodeksu karnego

Tej samej sprawy dotyczy prywatny akt oskarżenia Nawrockiego przeciwko Onetowi, którym zajmie się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. "Dostaliśmy już ten akt oskarżenia, dotyczy on art. 212 kodeksu karnego, natomiast mamy czas do przyszłego tygodnia na złożenie odpowiedzi" - powiedział Jakub Kudła, szef działu prawnego spółki Ringier Axel Springer Polska, do której należy Onet. - "To, kiedy zostanie wyznaczony termin posiedzenia sądu w tej sprawie, jest dla nas tajemnicą, natomiast nie spodziewam się, że potrwa to bardzo długo, ponieważ praktyka wskazuje, że sprawy karne idą trochę szybciej niż cywilne" - dodał prawnik.

Onet i Donald Tusk o sutenerstwie w Grand Hotelu

Onet donosił w maju, powołując się na rozmowy z byłymi kolegami z pracy Karola Nawrockiego, że kandydat startujący z poparciem PiS w wyborach na prezydenta uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Rozmówcy Onetu nie chcieli ujawniać nazwisk, lecz mieli deklarować powtórzenie swoich słów przed sądem. Po publikacjach Nawrocki zapowiedział, że złoży pozew przeciwko Onetowi, ale nie w trybie wyborczym.

O możliwym sutenerstwie kandydata na prezydenta dwukrotnie w ostatnim czasie mówił też premier Donald Tusk. Na początku maja pisał o tym na portalu X, zwracając się do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który miał podjąć ostateczną decyzję o wyborze Nawrockiego na kandydata PiS w wyborach prezydenckich.