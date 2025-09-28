Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak Polacy oceniają pracę Donalda Tuska jako szefa rządu. Co wynika z badania?

Sondaż: Polacy ocenili, jak Donald Tusk radzi sobie w roli premiera

„Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?” – takie pytanie zadano uczestnikom nowego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Badanie wskazuje, że Polacy są niemal po równo podzieleni w sprawie oceny szefa rządu. Łącznie 48,4 proc. respondentów ocenia pracę Donalda Tuska pozytywnie, z czego 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, zaś 32,5 proc. – „raczej pozytywnie”.

Tak samo liczna jest jednak grupa ankietowanych, którzy wyrażają negatywną opinię o premierze – jest to 47,6 proc. badanych. Jak wskazuje Wirtualna Polska, największy odsetek w tej kategorii – a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu – to „zdecydowanie negatywna” ocena Donalda Tuska, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. 14,6 proc. ankietowanych ocenia szefa rządu „raczej negatywnie”.