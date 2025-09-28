Aktualizacja: 28.09.2025 19:08 Publikacja: 28.09.2025 19:04
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak Polacy oceniają pracę Donalda Tuska jako szefa rządu. Co wynika z badania?
„Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?” – takie pytanie zadano uczestnikom nowego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Badanie wskazuje, że Polacy są niemal po równo podzieleni w sprawie oceny szefa rządu. Łącznie 48,4 proc. respondentów ocenia pracę Donalda Tuska pozytywnie, z czego 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, zaś 32,5 proc. – „raczej pozytywnie”.
Tak samo liczna jest jednak grupa ankietowanych, którzy wyrażają negatywną opinię o premierze – jest to 47,6 proc. badanych. Jak wskazuje Wirtualna Polska, największy odsetek w tej kategorii – a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu – to „zdecydowanie negatywna” ocena Donalda Tuska, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. 14,6 proc. ankietowanych ocenia szefa rządu „raczej negatywnie”.
4 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Rząd Donalda Tuska nie wypadł zbyt dobrze w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez CBOS. Wynika z niego bowiem, że Polacy w większości – 55 proc. badanych – nie są zadowoleni z wyników jego prac i nie wierzą, że jest on w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju.
Badanie wskazuje, że rząd we wrześniu popierało 29 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś 46 proc. go nie popiera (bez zmian względem sierpniowego badania). To pierwszy raz, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.
Uogólnione poparcie dla rządu utrzymuje się od miesiąca na dość stabilnym poziomie – w stosunku do sierpnia udział przeciwników pozostał niezmieniony (46%), zaś odsetek zwolenników zmniejszył się tylko o 1 punkt procentowy. Pomimo tej nieznacznej zmiany warto zauważyć, że po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30% (do 29%)
Obojętny stosunek do rządu wyraziło w badaniu CBOS natomiast 20 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast 4 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 13-15 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
