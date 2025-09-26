Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS także nie przynosi rządowi dobrych wiadomości – wynika bowiem z niego, że Polacy w większości – 55 proc. badanych – nie są zadowoleni z wyników jego prac i nie wierzą, że jest on w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju.

Jak Polacy oceniają pracę rządu? Sondaż

Najnowsze badanie CBOS wskazuje, że rząd Donalda Tuska we wrześniu popierało 29 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś 46 proc. go nie popiera (bez zmian względem sierpniowego badania). To pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.

Uogólnione poparcie dla rządu utrzymuje się od miesiąca na dość stabilnym poziomie – w stosunku do sierpnia udział przeciwników pozostał niezmieniony (46%), zaś odsetek zwolenników zmniejszył się tylko o 1 punkt procentowy. Pomimo tej nieznacznej zmiany warto zauważyć, że po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30% (do 29%) Foto: PAP

Obojętny stosunek do rządu wyraziło 20 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast 4 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).