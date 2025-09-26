Rzeczpospolita
Sondaż: Poziom poparcia dla rządu Donalda Tuska spadł poniżej 30 proc. To pierwszy raz

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że – po raz pierwszy – poziom poparcia dla rządu Donalda Tuska spadł poniżej 30 proc.

Publikacja: 26.09.2025 21:12

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Ada Michalak

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS także nie przynosi rządowi dobrych wiadomości – wynika bowiem z niego, że Polacy w większości – 55 proc. badanych – nie są zadowoleni z wyników jego prac i nie wierzą, że jest on w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju. 

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Budżet i podatki
Rosnący dług i deficyt. Jak Polacy oceniają rząd Tuska na tle Morawieckiego?

Jak Polacy oceniają pracę rządu? Sondaż

Najnowsze badanie CBOS wskazuje, że rząd Donalda Tuska we wrześniu popierało 29 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś 46 proc. go nie popiera (bez zmian względem sierpniowego badania). To pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.

Uogólnione poparcie dla rządu utrzymuje się od miesiąca na dość stabilnym poziomie – w stosunku do s

Uogólnione poparcie dla rządu utrzymuje się od miesiąca na dość stabilnym poziomie – w stosunku do sierpnia udział przeciwników pozostał niezmieniony (46%), zaś odsetek zwolenników zmniejszył się tylko o 1 punkt procentowy. Pomimo tej nieznacznej zmiany warto zauważyć, że po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30% (do 29%)

Foto: PAP

Obojętny stosunek do rządu wyraziło 20 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast 4 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Polacy wskazali, jaki rząd byłby obecnie najkorzystniejszy dla kraju

Sondaż: Czy Polacy są zadowoleni, że na czele rządu stoi Donald Tusk?

32 proc. respondentów wyraziło zadowolenie z wyników działalności rządu premiera Donalda Tuska (wzrost o 1 pkt proc.). Przeciwnego zdania było 55 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a 13 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć (wzrost o 1 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, od lipca odsetek negatywnych ocen pracy rządu premiera stopniowo spada. 

32 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, iż na czele rządu stoi Donald Tusk (bez zmian), a przeciwnego zdania jest zaś 55 proc. (spadek o 3 pkt proc.). 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 pkt proc.).

Zdaniem 36 proc. (bez zmian) badanych polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej.  Odmiennego zdania jest 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a 13 proc. nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.).

Metodologia badania

Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc.- CATI i 12,5 proc. - CAWI).

