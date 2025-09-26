Aktualizacja: 26.09.2025 21:38 Publikacja: 26.09.2025 21:12
Premier Donald Tusk
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS także nie przynosi rządowi dobrych wiadomości – wynika bowiem z niego, że Polacy w większości – 55 proc. badanych – nie są zadowoleni z wyników jego prac i nie wierzą, że jest on w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju.
Czytaj więcej
Polacy nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, kto lepiej zarządza finansami publicznymi: Donald T...
Najnowsze badanie CBOS wskazuje, że rząd Donalda Tuska we wrześniu popierało 29 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), zaś 46 proc. go nie popiera (bez zmian względem sierpniowego badania). To pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.
Uogólnione poparcie dla rządu utrzymuje się od miesiąca na dość stabilnym poziomie – w stosunku do sierpnia udział przeciwników pozostał niezmieniony (46%), zaś odsetek zwolenników zmniejszył się tylko o 1 punkt procentowy. Pomimo tej nieznacznej zmiany warto zauważyć, że po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30% (do 29%)
Foto: PAP
Obojętny stosunek do rządu wyraziło 20 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast 4 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).
Czytaj więcej
„Jaki rząd byłby obecnie Pani/Pana zdaniem najkorzystniejszy dla Polski?” - takie pytanie zadaliś...
32 proc. respondentów wyraziło zadowolenie z wyników działalności rządu premiera Donalda Tuska (wzrost o 1 pkt proc.). Przeciwnego zdania było 55 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a 13 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć (wzrost o 1 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, od lipca odsetek negatywnych ocen pracy rządu premiera stopniowo spada.
32 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, iż na czele rządu stoi Donald Tusk (bez zmian), a przeciwnego zdania jest zaś 55 proc. (spadek o 3 pkt proc.). 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 pkt proc.).
Zdaniem 36 proc. (bez zmian) badanych polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej. Odmiennego zdania jest 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a 13 proc. nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.).
Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc.- CATI i 12,5 proc. - CAWI).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich zaczęły pojawiać się spekulacje, że może dojść do skrócenia kadencji Sejmu bądź do zmiany premiera jeszcze przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS także nie przynosi rządowi dobrych wiadomości – wynika bowiem z niego, że Polacy w większości – 55 proc. badanych – nie są zadowoleni z wyników jego prac i nie wierzą, że jest on w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jak widzę, jak bardzo wielu naszych zwolenników patrząc na prezydenta Nawrockiego nabija się z tego, że używa sn...
W polityce trzeba umieć się bić. Rafał Trzaskowski znów się wycofał, schował w warszawskich tematach – oceniają...
Prezydent Karol Nawrocki z zadowoleniem odniósł się do głosowania nad projektem ustawy ws. CPK w Sejmie. „Dzięku...
To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka (Szymona) Hołowni, jest mi przykro, że marszałek Sejmu i duża...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas