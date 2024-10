Czytaj więcej Handel Ministerstwo zmienia front. Chce uregulować handel alkoholem w internecie Od lat firmy sprzedające produkty alkoholowe poruszają się w prawnej próżni. Ministerstwo Rolnictwa stwierdza, że powinno się ten handel w końcu dostosować do realiów rynkowych.

Alkohol jest eliminowany na jednym z końcowych etapów produkcji – w procesie destylacji próżniowej. To pozwala uzyskać prawdziwy smak wina musującego. – Smak – to o niego toczy się tu walka – tłumaczy Tomasz Potrzebowski, międzynarodowy ekspert ds. rozwoju rynku wina. – Dobre wino bezalkoholowe musi po prostu genialnie smakować i wygrywa ten producent, który potrafi zaoferować taki produkt – dodaje.

Producenci z branży alkoholowej nie mają wątpliwości – trend na świadome wybieranie napojów o niższej bądź zerowej zawartości alkoholu będzie przybierał na sile. To nie chwilowa moda, a trend, który zostanie z nami na długo i w perspektywie najbliższych lat nabierze przyspieszenia. Wiąże się z choćby modą na zdrowy tryb życia.

– Szczególnie jest to widoczne wśród młodych osób, które chcą próbować nowych smaków, eksperymentować (to zaspokaja im potrzebę czerpania z życia przyjemności), a jednocześnie nie narażać się na złe samopoczucie następnego dnia. Mają tak mało czasu dla siebie, że nie chcą go tracić na leczenie się z kaca – uważa Dorota Peretiatkowicz, socjolożka, prezeska zarządu w firmie IRCenter.

Napoje bezalkoholowe. Zmiana na sklepowych półkach

Widzą to przedstawiciele sieci handlowych. – Trend spożywania napojów bezalkoholowych rozwija się z roku na rok i widzimy w tej kategorii produktowej duży potencjał. W przypadku win bezalkoholowych stanowią one kilka procent całego wolumenu sprzedaży, natomiast dla piw jest to już ok. 11 proc. – a z roku na rok w obu tych segmentach sprzedaż rośnie z dynamiką dwucyfrową – mówi Paweł Czeluśniak, kierownik kategorii Aldi Polska. – W ślad za rosnącym zainteresowaniem i oczekiwaniami naszych klientów idzie rozwój oferty. W obu kategoriach posiadamy warianty bezalkoholowe w stałej ofercie i dodatkowo wiele propozycji w ramach akcji sezonowych – w przypadku piw jest to nawet kilkanaście pozycji. W przypadku wina w stałej sprzedaży mamy bezalkoholowe wino białe, czerwone oraz musujące, a w sezonie zimowym poszerzamy portfolio o wino grzane 0 proc. – dodaje.

Anna Wagner zauważa, że jakość i receptura produktów bezalkoholowych zdecydowanie poprawiła się w ostatnich latach i smak przemawia do konsumentów. – Postępujący trend w ograniczaniu i wręcz zaprzestaniu spożycia alkoholu również dobrze wróży dalszemu rozwojowi tego segmentu – podsumowuje.