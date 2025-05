Dyrektorzy szpitali nie dysponują narzędziami, które pozwalałyby skutecznie przeciwdziałać agresji wobec personelu medycznego i niemedycznego. Chodzi tu np. o możliwość stosowania polityki „zero tolerancji”. – W praktyce, jeśli pacjent zachowuje się agresywnie w wymiarze werbalnym, ale nie naruszy nietykalności cielesnej pracownika szpitala lub nie wyrządzi szkody materialnej, to obecnie nie ma procedur umożliwiających skuteczną reakcję – mówi prof. J.J. Fedorowski.

I dodaje, że polityka „zero tolerancji” to narzędzie stosowane już na świecie. W wielu krajach, obok plakatów z informacjami o prawach pacjenta, które są obecne również w polskich szpitalach, umieszcza się informacje o prawach pracowników oraz o braku tolerancji wobec jakiejkolwiek formy agresji. – To nie tylko sygnał, że problem został zauważony, ale również element odstraszający. Prawa pacjenta w Polsce znacznie się poprawiły dzięki licznym kampaniom społecznym, ale prawa pracowników ochrony zdrowia wciąż pozostają w tyle – komentuje prezes PFSz.

Polityka „zero tolerancji” łączy się z innym oczekiwaniem wyrażonym przez dyrektorów szpitali w ankiecie „Rz”. Dotyczy ono przeprowadzenia kampanii społecznych, które edukowałyby pacjentów na temat roli i praw pracowników ochrony zdrowia oraz informowały o sankcjach grożących za agresję wymierzoną w personel szpitala. Swoją rolę do odegrania w zakresie kształtowania dyskursu publicznego mają też politycy i media. „(Oczekuję) ograniczenia piętnowania placówek ochrony zdrowia i personelu medycznego w mediach. Odczuwana przez nas ochrona pacjenta przez instytucje rządowe oraz media wpływa na wzrost agresji w zachowaniu pacjentów, którzy utwierdzani we własnym przekonaniu, stają się coraz bardziej napastliwi i nieobliczalni” – pisze jeden z respondentów. „(Oczekuję) wzięcia odpowiedzialności przez MZ za niedoskonały system ochrony zdrowia łącznie z Rzecznikiem Praw Pacjentów oraz NFZ, których działania wzmacniają przekonanie pacjentów o doskonałości niedofinansowanego systemu. Wszystkie skargi są przekierowywane do podmiotów leczniczych, co skupia niezadowolenie pacjentów na medykach!” – wskazuje inny.

Szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali

Postulatom w zakresie działań systemowych i edukacyjnych towarzyszą te związane ze środkami doraźnymi. Chodzi na przykład o sfinansowanie przez resort zdrowia systemów monitoringu i ochrony. Z raportu „Przemoc wobec ludzi w szpitalach” (ang. Violence against people in hospitals) opublikowanego w 2019 r. przez Światową Federację Szpitali, której członkiem jest PFSz, wynika, że 17 proc. ankietowanych szpitali (z 23 krajów świata) posiadało wówczas uzbrojony personel ochronny. – Już sama obecność wyszkolonej ochrony ma istotne znaczenie prewencyjne i psychologiczne – uważa prof. J.J. Fedorowski.

Inna grupa postulatów dotyczy organizacji szkoleń z samoobrony i postępowania z agresywnym pacjentem. – Nie chodzi tu bezpośrednio o naukę technik walki wręcz, ale przede wszystkim o umiejętność rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie odpowiednio wcześnie – mówi prezes Polskiej Federacji Szpitali. Jak tłumaczy, w wielu szpitalach na świecie funkcjonują zespoły szybkiego reagowania nie tylko na nagłe przypadki medyczne, ale też na agresję wobec personelu. Istnieją szpitalne kody alarmowe informujące o agresywnym pacjencie. W takiej sytuacji interweniuje odpowiednio przeszkolony zespół, często wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz uprawniony do natychmiastowego zastosowania leczenia farmakologicznego. W jego skład wchodzą ratownicy medyczni i pielęgniarki. Profesor przyznaje, że wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce wiąże się z kosztami, ale strata doświadczonego pracownika medycznego jest znacznie bardziej dotkliwa niż koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.