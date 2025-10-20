4 min. 41 sek.
Fenomen muzyki Chopina przyciąga tłumy
Źródło sukcesu muzyki Chopina tkwi w jego przystępności. To muzyka, której trudno nie lubić – mówi Aleksander Dębicz, pianista i kompozytor. Dzieje się tak za sprawą „chwytliwych” tematów, ciekawych rozwiązań harmonicznych i ponadczasowości jego przepełnionej emocjami muzyki.
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Aleksandrem Dębiczem, której tematem jest sam Chopin, Konkurs Chopinowski, ale i stan polskiej kultury.
