4 min. 41 sek.

Fenomen muzyki Chopina przyciąga tłumy

Źródło sukcesu muzyki Chopina tkwi w jego przystępności. To muzyka, której trudno nie lubić – mówi Aleksander Dębicz, pianista i kompozytor. Dzieje się tak za sprawą „chwytliwych” tematów, ciekawych rozwiązań harmonicznych i ponadczasowości jego przepełnionej emocjami muzyki.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Aleksandrem Dębiczem, której tematem jest sam Chopin, Konkurs Chopinowski, ale i stan polskiej kultury.

