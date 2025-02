Commerzbank mocno oszczędza. 3300 pracowników w Niemczech straci pracę

Commerzbank znalazł się pod presją, odkąd Unicredit wykorzystał częściowe wycofanie się rządu federalnego z akcjonariatu jesienią zeszłego roku i dokonał dużej inwestycji w bank. Włoska instytucja kontroluje obecnie około 28% akcji grupy, z czego około 9,5 proc. posiada bezpośrednio za pośrednictwem akcji, a około 18,6 proc. poprzez instrumenty finansowe.

Czytaj więcej Banki UniCredit agresywnie walczy o właściciela mBanku. Będzie wrogie przejęcie? Choć główny właściciel Commerzbanku, czyli niemiecki rząd, nie za bardzo chce fuzji z Włochami, UniCredit ostro realizuje swój plan. Czy i jak może to wpłynąć na działalność mBanku?

Prezes Unicredit Andrea Orcel rozważa przejęcie Commerzbanku. Jednak wciąż nie złożono oficjalnej oferty. Dopiero gdyby udział Unicredit osiągnął 30 proc., bank byłby prawnie zobowiązany do przedstawienia propozycji przejęcia akcjonariuszom Commerzbanku.

Dyrekcja i rada pracownicza Commerzbanku sprzeciwiają się działaniom Unicredit, które uznają za „wrogie”. Opór wobec przejęcia wynika również z polityki niemieckiej – rząd federalny, który uratował bank dzięki miliardom euro z podatków podczas kryzysu finansowego w latach 2008–2009, nadal posiada około 12 proc. akcji.

Commerzbank chce wypłacać większe dywidendy

Bettina Orlopp, prezes zarządu od 1 października, dąży do zapewnienia niezależności Commerzbanku poprzez wyższe zyski i ambitniejsze cele. Bank planuje znacząco zwiększyć swoje dochody w nadchodzących latach. Po ubiegłorocznym wzroście zysku do niemal 2,7 mld euro, szacuje się, że do 2028 r. nadwyżka wzrośnie do 4,2 mld euro. Jednak w 2024 r. zysk prawdopodobnie spadnie do 2,4 mld euro, ponieważ redukcja zatrudnienia początkowo wygeneruje wysokie koszty – bank szacuje je na około 700 mln euro.