Efekt końcowy tej dychotomii? Powstaje dokument, który łączy rekomendacje z podświadomą asekuracją. W wielu miejscach widzimy opis problemów, lecz ich wyjaśnienie zatrzymuje się niejako w pół drogi, by nie wchodzić w ich polityczne przyczyny. Tak skonstruowana strategia staje się próbą pogodzenia rzetelnej analizy z polityczną ostrożnością, jest więc kompromisem między prawdą a poprawnością.

Ten kompromis, choć zrozumiały instytucjonalnie, ogranicza realne możliwości modernizacyjne państwa. W efekcie dokument przypomina katalog działań i intencji, ale trudno w nim znaleźć jasne „co za co” – określenia, które cele są rzeczywistym priorytetem i z czego na ich rzecz należy zrezygnować. Stwarza to groźną iluzję, że polityka jest w stanie zapewnić wszystko, bez potrzeby dokonywania wyborów.

Strategia rozwojowa powinna być zestawem społeczno-gospodarczych priorytetów, ale też listy politycznych wyrzeczeń. Bez takiego podejścia plan staje się deklaracją, a nie narzędziem, które jest w stanie istotnie zmienić rzeczywistość. Strategia powinna więc mówić nie tylko o tym, co będziemy robić, lecz także o tym, co świadomie przestaniemy robić – bo jest nieefektywne, kosztowne lub sprzeczne z długofalowym interesem kraju.

Co w „Strategii Rozwoju Kraju do 2035 r.” zostało niedopowiedziane, a co przemilczane

Czas na kilka konkretnych odniesień. Strategia słusznie dostrzega np. problem niskiego apetytu na ryzyko w społeczeństwie i gospodarce, przekładającego się na inwestycje. Nie ma w niej jednak słowa o kontekście politycznym. Tymczasem z badań Eurobarometru wynika, że ponad połowa polskich przedsiębiorców nie ufa, że system prawny jest w stanie chronić ich inwestycje – to jeden z najwyższych wskaźników w UE.

Jeśli dodamy do tego częste zmiany regulacyjne następujące wraz ze zmianą rządzącej opcji, to nie ma wątpliwości, że „wojna na górze” przekłada się negatywnie na decyzje inwestycyjne, obniżając tempo rozwoju całej gospodarki. To właśnie z tego powodu sztandarowy cel inwestycyjny poprzedniej strategii („Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”) okazał się niewypałem. Szczytne intencje przegrały w starciu z kreowaną przez politykę rzeczywistością, pełną niepewności i ulatniającego się zaufania.