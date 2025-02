W styczniu wzrosła ona o niemal 29 proc. rok do roku, a jej udział w e-sprzedaży osiągnął najwyższy pułap w historii. Juśkiewicz zauważa, że polscy sprzedawcy śmielej wychodzą na zagraniczne rynki, ale też ich produkty są coraz chętniej kupowane przez mieszkańców m.in. państw bałtyckich, Niemiec, Czech czy Rumunii. – Takie wyniki mogą działać jako zachęta dla kolejnych sprzedawców do wychodzenia poza granice Polski, co często jest znacznie łatwiejsze, niż może się wydawać. Oferta produktowa polskich sprzedawców jest nie tylko bardzo szeroka, jest też bardzo konkurencyjna cenowo. Z racji na wyższe ceny za granicą, nawet uwzględniając koszt wysyłki, rodzimi sprzedawcy mogą liczyć na atrakcyjne marże – przekonuje.

Jak tłumaczy nam Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska, w e-handlu transgranicznym w naszym kraju widać „solidny, dwucyfrowy wzrost”. – Co prawda spodziewano się, że ta wymiana międzynarodowa będzie generowała jeszcze lepsze wyniki, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kurs euro nie pomaga. Złotówka jest na tyle silna, że eksport dostaje trochę zadyszki. Mimo to jestem optymistą i spodziewam się, że ów dwucyfrowy wzrost się utrzyma – podkreśla.

E-sklepy szukają nowych klientów

Handel transgraniczny pozostaje jednym z najważniejszych trendów na rynku kurierskim w 2025 r. Michał Paschalis-Jakubowicz, prezes IdoSell, przyznaje, że coraz więcej sklepów internetowych dostrzega potencjał sprzedaży zagranicznej, bo bariery logistyczne i walutowe stają się coraz łatwiejsze do pokonania. Prognozy wskazują, że cross-border będzie rósł dwa razy szybciej niż handel krajowy, a największe szanse rozwoju w tym kontekście mają właśnie rynki Europy Środkowo-Wschodniej. – Właściciele sklepów internetowych, którzy chcą dopasować biznes do potrzeb rynku, powinni zwrócić uwagę na najnowsze trendy. Sprzedaż międzynarodowa stwarza ogromne możliwości – cross-border to przyszłość e-commerce – komentuje Paschalis-Jakubowicz.

Jak wyjaśnia Lorna Dunne, szefowa działu sprzedaży międzynarodowej dla sprzedawców z UE w eBayu, działając na rynkach międzynarodowych, sprzedawcy mogą nie tylko zdywersyfikować źródła dochodu i zwiększyć odporność na zmiany, ale także osiągnąć znacznie większy wzrost. – Sprzedaż transgraniczna to tylko w Europie dostęp do ponad 400 mln kupujących, co oferuje fantastyczne możliwości rozwoju i docierania z ofertą do zupełnie nowych klientów – dodaje.