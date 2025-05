Shein grożą wysokie kary

Ponadto urzędy zwróciły się do firmy Shein o informacje w celu oceny przestrzegania przez nie dalszych obowiązków wynikających z unijnego prawa ochrony konsumentów, takich jak obowiązek zapewnienia, aby rankingi, recenzje i oceny produktów nie były przedstawiane konsumentom w sposób wprowadzający w błąd.

Shein ma teraz miesiąc na udzielenie odpowiedzi na ustalenia urzędów i zaproponowanie zobowiązań dotyczących sposobu, w jaki zajmą się spornymi kwestiami prawa konsumenckiego. W zależności od odpowiedzi urzędnicy mogą nawiązać dialog z przedsiębiorstwem. Jeżeli Shein nie rozwiąże problemów dzisiaj zgłoszonych, organy krajowe mogą podjąć środki egzekwowania prawa. Obejmuje to możliwość nakładania grzywien na podstawie rocznego obrotu Shein w zainteresowanych państwach członkowskich UE.

Skoordynowane działania nie wpływają na toczące się postępowania organów krajowych. Włoski organ ds. konkurencji ogłosił krajowe postępowanie w sprawie praktyk handlowych Shein. Podobnie skoordynowane działanie pozostaje bez wpływu dla postępowań, które Komisja Europejska wszczęła na podstawie aktu o usługach cyfrowych lub może podjąć decyzję o wszczęciu ich w przyszłości.

– Z zadowoleniem przyjmuję to skoordynowane działanie z organami ochrony konsumentów, które stanowi uzupełnienie bieżącego wniosku Komisji o udzielenie informacji przesłanego do Shein na podstawie aktu prawnego o usługach cyfrowych – mówi Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji w Komisji Europejskiej.

– Zgodnie z niedawnym komunikatem Komisji w sprawie handlu elektronicznego działanie to dowodzi naszej determinacji, aby zapewnić skoordynowaną i skuteczną reakcję w zakresie egzekwowania prawa, w przypadku gdy platformy handlu elektronicznego i detaliści internetowi nie przestrzegają naszych przepisów. Skupiamy się na bezpieczeństwie konsumentów i konkurencyjności sektora e-commerce – dodała.