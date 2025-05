W wieku 88 lat zmarł Joseph S. Nye Jr., amerykański politolog, profesor Uniwersytetu Harvarda, pracownik administracji Billa Clintona. „Autor teorii soft power i architekt nowoczesnych stosunków międzynarodowych (...) Pomysły Nyea zmieniły sposób, w jaki myślimy o sile. Jego przywództwo pomogło poprowadzić państwo w trudnych chwilach” – wspomina go uczelnia. „Niewielu jest tak zasłużonych w budowie naszego intelektualnego kapitału oraz dla zrozumienia świata i miejsca, jakie zajmuje w nim Ameryka” – tak politologa żegna były sekretarz stanu Antony Blinken. Odpowiedziała mu Barbara Slavin, amerykańska dziennikarka i ekspertka od polityki zagranicznej, wcześniej związana z szanowanymi think tankami – Atlantic Council i The Stimson Center: „I to w czasach, kiedy nasze soft power jest niszczone".

Ukraina podobnie jak Zachód świętuje Dzień Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem

Soft power to zdolność danego narodu lub państwa do budowy sojuszy i wpływów w oparciu o trzy rodzaje zasobów: kulturę, wartości polityczne i politykę zagraniczną. Wspominając Nyea, Uniwersytet Harvarda zaczął od przypomnienia, że politolog był autorem tego pojęcia. O tym, jak ważne jest dla Amerykanów soft power, świadczą zaś słowa Blinkena o intelektualnym kapitale. Wszak soft power to „główna materia codziennej polityki w krajach demokratycznych”, jak pisał Nye. „Zdobywanie serc i umysłów zawsze było ważne, ale w epoce globalnej informacji jest jeszcze ważniejsze”.

Rozumie to Wołodymyr Zełenski, który opublikował w czwartek siedmiominutowy spot: wśród flag, zniczy i zdjęć na Majdanie prezydent składa życzenia obywatelom i obywatelkom, a jednocześnie zwraca się do świata, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Bo Ukraina, podobnie jak Zachód 8 maja, obchodzi 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej – to Dzień Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem. Trudno mi więc przyjąć, że Polska rezygnuje z własnej opowieści o II wojnie światowej. „Siłą Polski jest jej historia” – uważał Nye.