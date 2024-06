Pilecki, Kolbe, Ulmowie usunięci z wystawy w Gdańsku. Kosiniak-Kamysz: Zrobimy tak, że wrócą

Jak trzeba być zacietrzewionym, żeby nie widzieć, że rodzina Ulmów może być naszym wielkim orężem historycznym na cały świat? To najpiękniejszy przykład heroizmu, jaki można dać. Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje przywrócenia usuniętych elementów wystawy

- Błogosławiona rodzina Ulmów — bohaterstwo niezwykłej klasy, święty Maksymilian Kolbe, rotmistrz Pilecki — mówił wicepremier, na co prowadzący zareagował słowami "to jest wszystko jasne". - Nie, to nie jest właśnie jasne. Jak słucham tych, którzy mówią: nic się nie stało, to tylko powrót do wizji artystycznej... tylko ten powrót zabolał wielu z nas — podkreślił. - Zabolał. To jest po prostu przykre, co się wydarzyło. Po co coś takiego robić? Czy te wizerunki aż tak przeszkadzały? Sąd miał inne zdanie w tej sprawie – zaznaczył.

– Nie rozumiem po co zabierać możliwość uszanowania tych trzech nie tylko postaci, ale wspaniałych heroicznych postaw ludzi, którzy zasłużyli się dla naszej historii i nas łączą. Naprawdę jest przestrzeń w Muzeum II Wojny Światowej na inne wystawy, proszę, róbcie - powiedział.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że oczekuje przywrócenia usuniętych elementów ekspozycji muzeum. - To nie jest apel, to moje oczekiwanie, to jest oczekiwanie mojego środowiska politycznego, oczekiwanie wielu Polaków. Ja je wyrażam i będziemy to robić. Nie zgadzamy się na takie traktowanie naszych bohaterów – podkreślił.

"Zrobimy tak, że wrócą"

Nowe władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapowiedziały, że nie przywrócą usuniętych wizerunków rodziny Ulmów, o. Kolbego czy rtm. Pileckiego. - Niegodnym jest postępowanie, które niszczy wspólnotę, którą staramy się odbudowywać. Niegodnym jest sprawianie bólu i cierpienia tym, dla których to są niezwykle ważne postacie - mówił prezes PSL. Według niego usunięcie wizerunków to "chęć postawienia na swoim". Polityk zapowiedział zabieganie o przywrócenie usuniętych elementów i podejmowanie "stosownych kroków". Zaznaczył, że nie rozmawiał jeszcze z minister kultury, która nadzoruje muzeum w Gdańsku.