Premier zwrócił uwagę na to, że łączących nas bohaterów i wydarzeń nie ma wiele, podczas gdy powstańcy warszawscy cieszą się powszechnym szacunkiem. Wyraził uznanie dla dyrekcji i pracowników muzeum. Sens ich pracy widzi w spotkaniu kolejnych pokoleń i przedstawicieli różnych tradycji. Podkreślił, że pamięć jest potrzebna, by „tworzyć lepszą przyszłość”, a wsparcie instytucji to realizacja „fundamentalnego interesu narodowego”.

Wsparcie Donalda Tuska dla muzeum jest uznaniem dla wysiłków Lecha Kaczyńskiego

W specjalnym podcaście „Rzeczpospolitej” na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Michał Płociński zapytał mnie, czy 1 sierpnia jest coś do poprawy. Uważam, że nie: od nas samych zależy, jak wygląda ten dzień, a więc czy damy wciągnąć się w awanturę; ponadto program obchodów jest różnorodny. Wychodząc ze studia, w którym nagrywaliśmy podcast, pomyślałam, że jeśli mi czegoś brakuje, to powszechnego uznania dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zastanawiałam się, czy o tym napisać: za każdym razem, kiedy tylko pojawia się pomysł nazwania jednej z warszawskich ulic jego imieniem, wybucha konflikt, a chciałabym, aby te wyjątkowe dni były od niego wolne. Ale spojrzałam na to jeszcze inaczej: choć podczas konferencji z udziałem premiera jego nazwisko nie padło (warto przy tym zaznaczyć, że podczas jednego z wywiadów wspomniał o nim prezydent Rafał Trzaskowski), wsparcie dla muzeum jest uznaniem dla wysiłków, które podjął na rzecz tego, aby powstanie zajęło istotne miejsce w pamięci Polaków.