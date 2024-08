80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Donald Tusk obiecuje 100 mln zł dla Muzeum PW

- To jest dobry moment, żeby wszystkim jeszcze raz uświadomić, że niezależnie od debat historyków, sporów - także politycznych - o sens powstania, że mało które z wydarzeń historycznych, rzadko który bohater naszej historii tak bardzo nie jednoczył Polaków z szacunku dla zdarzenia i dla ludzi jak powstaniec warszawski. I dlatego to muzeum to nie tylko fenomenalna placówka - mówił premier.

Donald Tusk wyraził opinię, że Powstanie Warszawskie i przedsięwzięcia takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego "dają nam szansę łączenia i między generacjami (...), łączą też ludzi o różnych poglądach, różnych korzeniach, różnych tradycjach". - Ta pamięć jest bezcenna, hołd, który się należy w sposób oczywisty jest także bezcenny w tworzeniu lepszej przyszłości - kontynuował.

Czytaj więcej Powstanie Warszawskie Jan Ołdakowski: Ciągle ważna opowieść o powstaniu - Nawet w tak szalonych okolicznościach, jakimi było powstanie, można znaleźć coś trwałego na przyszłość – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Donald Tusk obiecuje 100 milionów złotych dla Muzeum Powstania Warszawskiego

- Skoro tak trudno w naszej historii znaleźć te momenty, te postacie, o których wszyscy możemy powiedzieć "tak, to są nasi bohaterowie, nasze, wszystkich Polaków wielkie wydarzenia historyczne", to tym bardziej musimy o nie dbać - ocenił Tusk. Premier przekazał, że kilkanaście dni temu dowiedział się od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że "jest pewna rzecz do naprawienia ze względu na nieprzemyślane decyzje, takie formalne, urzędnicze". - Okazało się że gotowość do wsparcia finansowego muzeum nie może być zrealizowana - wyjaśnił.

- Są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu, nie myślimy w kategoriach dyscypliny, tylko myślimy w kategoriach takiego fundamentalnego interesu narodowego. Dlatego w porozumieniu z panem dyrektorem i panem prezydentem, i na ich wniosek, postanowiłem (...), aby ten program bardzo ambitny, już przygotowany, rozbudowy muzeum - bo chcemy, żeby coraz więcej ludzi i w coraz lepszych warunkach mogło korzystać z tej placówki, z wiedzy o powstaniu - program, na który brakowało pieniędzy, musi się jak najszybciej zrealizować i dlatego decyzja o tych 100 milionach złotych - bo na taką kwotę się umówiliśmy została podjęta przeze mnie - poinformował premier.

Donald Tusk zapewnił jednocześnie, że rozmawiał o sprawie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. - W ciągu kilku miesięcy wpłynie to symbolicznie na konto muzeum, bo jak operacja będzie wyglądała, nie wiem, ale to pozwoli wam właściwie od dzisiaj realizować te elementy projektu, które wymagały gwarancji finansowania - zwrócił się do zebranych przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego.