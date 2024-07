Istotą polityki historycznej PiS było właśnie wypieranie tej gorzkiej prawdy, a miało temu służyć między innymi szkalowanie i zastraszanie badaczy zajmujących się stosunkami polsko-żydowskimi

Nie chodzi przy tym o „wymazywanie” rodziny Ulmów z polskiej historii, ale o to, że dotycząca ich instalacja fałszowała historię zgodnie z założeniami polityki historycznej PiS. I nie tylko dlatego że podawała nieprawdziwe informacje, mające wyolbrzymiać nasze bohaterstwo, że tylko w okupowanej Polsce groziła kara śmierci za pomoc Żydom i że Polacy mogli uratować ponad 100 tys. Żydów. Ta ostatnia liczba wywodzi się z moczarowskiej propagandy lat 60., a wojnę na okupowanych polskich ziemiach w rzeczywistości przeżyło – według najbardziej wiarygodnych ustaleń – nie więcej niż 30 tys. Żydów. Przede wszystkim jednak dodany fragment wystawy jednoznacznie miał wskazywać, że tak jak Ulmowie zachowała się większość Polaków (o tym ma świadczyć sam tytuł instalacji: „Polacy wobec Zagłady”). Niestety nie jest to prawda. Ratujący Żydów byli garstką odważnych, wspaniałych ludzi, których trzeba upamiętniać – i Muzeum II Wojny Światowej to robi. Nie można jednak ich używać do „zakrywania” obrazu, który wyłania się z badań prowadzonych w ciągu ostatnich ponad 20 lat, dokumentujących masową w polskim społeczeństwie skalę wrogości i przemocy wobec Żydów.

Jako społeczeństwo musimy się zmierzyć z historią mordowania Żydów przez Polaków

Istotą polityki historycznej PiS było właśnie wypieranie tej gorzkiej prawdy, a miało temu służyć między innymi szkalowanie i zastraszanie badaczy zajmujących się stosunkami polsko-żydowskimi. Swoją drogą nie wiem, dlaczego Szułdrzyński zakłada, że przyjmuję za Janem Grabowskim liczbę 200 tys. Żydów zabitych przez Polaków w czasie wojny. Uważam ją za przesadzoną, a przynajmniej niemożliwą do udowodnienia. Były to jednak zapewne dziesiątki tysięcy ofiar zamordowanych i wydanych Niemcom przez Polaków, co i tak jest przerażającym faktem, z którym jako społeczeństwo musimy się zmierzyć.

Michał Szułdrzyński pisze o mnie jako o historyku „będącym na zapleczu obecnej władzy”. Nie sprawuję żadnej funkcji politycznej i nie mam takich planów. Stanowiskiem Donalda Tuska w sprawie ostatniej odsłony sporu wokół Muzeum II Wojny Światowej jestem zawiedziony. Nie stanął on w obronie autonomii historii i kultury wobec świata polityki. Rozumiem strategię polityczną za tym stojącą. Nie tylko w Polsce liberalne centrum próbuje przejmować retorykę i część programu prawicowych populistów. Czy pozwoli to pozyskać wyborców PiS i czy rzeczywiście premier ma w przeciwieństwie do historyków „społeczny słuch”, jak napisał Szułdrzyński? To się dopiero okaże przy kolejnych wyborach. Na razie nic nie wskazuje na przepływ elektoratu w stronę partii, które odniosły zwycięstwo w październiku 2023 r., wybory europejskie pokazały coś przeciwnego. Myślę za to, że część wyborców, którzy na nie właśnie oddali swoje głosy, zrobiła to m.in. dlatego, że chciała zerwania z upolitycznieniem i ideologizacją historii i kultury, a także stosowaniem szantażu patriotycznego i wykorzystywaniem przeszłości do walki z wrogami, wewnętrznymi czy zewnętrznymi.